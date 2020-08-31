«Газпром» отметил восстановление цен на газ на европейском рынке
Как следует из отчета "Газпрома" за первое полугодие 2020 года, средняя цена поставок газа в Европу составила $110 за тыс. куб. м. По словам Иванникова, рынки стран бывшего СССР, а также российский рынок обеспечили компании более стабильный денежный поток на фоне резкого падения европейских продаж.В источнике
Подробнее о событии
«Газпром» оценил возможный экспорт газа в дальнее зарубежье в 2020 году
Rambler News Serviceвчера в 11:12