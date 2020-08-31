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ТАСС
ТАСС

«Газпром» отметил восстановление цен на газ на европейском рынке

Как следует из отчета "Газпрома" за первое полугодие 2020 года, средняя цена поставок газа в Европу составила $110 за тыс. куб. м. По словам Иванникова, рынки стран бывшего СССР, а также российский рынок обеспечили компании более стабильный денежный поток на фоне резкого падения европейских продаж.В источнике
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REGNUM

Газпром во II квартале вдвое снизил среднюю цену для Европы

REGNUM12:42
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«Газпром» ожидает объема экспорта газа в Европу в 2020 году на уровне 170 млрд куб. м

ТАССвчера в 10:57
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Резкое снижение газовых цен убрало конкурентов России из Европы

Экономика сегоднявчера в 13:24
ПРАЙМ

«Газпром» отчитался: улучшает прогнозы по объемам экспорта и ждет «белых лебедей»

ПРАЙМвчера в 14:30
Вестник Кавказа

В «Газпроме» рассказали о положительной динамике газовых цен в Европе

Вестник Кавказавчера в 10:52
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«Газпром» оценил возможный экспорт газа в дальнее зарубежье в 2020 году

Rambler News Serviceвчера в 11:12
Коммерсантъ

«Газпром» пересмотрел свой прогноз поставок в Европу

Коммерсантъвчера в 15:44

Вспышка коронавируса на Украине. Власти объяснили, почему не вводят жесткий карантин

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ранее жесткий карантин из-за пандемии коронавируса вводили, потому что страна не была готова к борьбе с новой инфекцией.
Украина.ру05:54

Суд арестовал сотрудника ГСУ СК, задержанного по делу о крупной взятке

По версии следствия, сотрудник центрального аппарата СКР предложил сотруднику управления получить через него взятку в размере 5 млн рублей за освобождение человека от уголовной ответственности.
РЕН ТВ12:41
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Генпрокуратура запросила результаты анализов Навального у Германии

Немецкую клинику попросили рассказать о результатах судебно-медицинской экспертизы по спектральному анализу выявленных в организме Навального наркотических, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, в том числе тяжелых металлов.
РИА Новости15:47
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В Пензе задержан чиновник управления судебного департамента

Пенза, 1 сентября 2020, 11:50 — REGNUM За покушение на получение взятки в особо крупном размере в Пензе задержали чиновника регионального управления судебного департамента, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.
REGNUM04:50
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