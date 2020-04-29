Тем временем, по данным оперативного штаба Якутии по состоянию на 28 апреля, пробы на коронавирус взяты у всех 10 500 рабочих Чаяндинского месторождения.

с чего всё началось

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дочерней компании "Газпрома".

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

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