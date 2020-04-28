Общество
Газета.Ru«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дочерней компании "Газпрома".
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с чего всё началось
На Чаяндинском месторождении, где есть заболевшие коронавирусом, взбунтовались вахтовики, требуя улучшения бытовых условий
Тем временем, по данным оперативного штаба Якутии по состоянию на 28 апреля, пробы на коронавирус взяты у всех 10 500 рабочих Чаяндинского месторождения.Якутия.Инфо05:17
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