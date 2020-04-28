Тем временем, по данным оперативного штаба Якутии по состоянию на 28 апреля, пробы на коронавирус взяты у всех 10 500 рабочих Чаяндинского месторождения.

с чего всё началось

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дочерней компании "Газпрома".

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 апреля. 325

Здоровье Медики кемеровской скорой: «Про президентские выплаты сказали забыть» По данным Тайги.инфо, положение о президентских доплатах все же готовится, но, по словам медиков, оно не только не подписано, но и главврач скорой помощи о порядке выплат ничего не говорит. 3

Политика Трамп намерен заставить мясокомбинаты США открыться вопреки COVID-19 Вашингтон, 29 апреля 2020, 02:50 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен приказать мясокомбинатам США открыться вновь, несмотря на угрозу распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

Общество В Минздраве назвали важнейший симптом коронавируса Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала "Россия-1" заявил, что важнейшим симптомом коронавирусной инфекции является одышка. 481

Общество В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая "Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе. 44

Общество Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией. 363

Хоккей СКА объявил об уходе Зуба, Коскиранты, Лехтеря и Зубарева Из команды после истечения контрактов уйдут защитники Артем Зуб и Андрей Зубарев, а также нападающие Ярно Коскиранта, Йори Лехтеря и Александр Барабанов.

Экономика Солодов: график строительства СПГ-терминала на Камчатке не сдвигается из-за коронавируса График строительства терминала сжиженного природного газа на Камчатке не сдвигается из-за пандемии коронавируса, проект уже полностью сформирован.

Футбол Бышовец сравнил футболиста Фролова с депутатами Госдумы РФ Заслуженный тренер СССР, известный футболист и тренер Анатолий Бышовец дал оценку словам голкипера «Крыльев Советов» о Путине и правительстве России.

Шоу-бизнес Сергей Соседов заподозрил у Аллы Пугачевой инсульт На якобы прощальном концерте Пугачевой под названием «Сны о любви» Соседова поразила неудачная актерская игра певицы, а также плохая координация. 1

Киберспорт Опубликован полный список изменений талантов в патче 7.26b для Dota 2 28 апреля Valve выпустила патч 7.26b для Dota 2, в котором ослабила все таланты героев на 20%.

Экономика Bloomberg сообщает о дефиците российской пшеницы на мировом рынке Мир может остаться без российского зерна из-за введения РФ квоты на экспорт пшеницы и её досрочной выработки, в то время как некоторые страны собирались провести дополнительные закупки. 924

Киберспорт Игра Battlefield 6 может появиться уже в 2021 году Финансовый директор EA Блейк Йоргенсен в январе заявлял, что дата выпуска Battlefield 6 будет известна в течение финансового 2022 года EA, который продлится с апреля 2021 года по март 2022 года.

Общество Режим самоизоляции продлили в Москве до 11 мая Режим самоизоляции продлен в Москве до 11 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге. 346

Гаджеты Компания DJI представила новый складной дрон Mavic Air 2 Шэньчжэнь, Китай, 28 апреля 2020, 16:08 — REGNUM Складной дрон DJI Mavic Air 2, обладающий массой новых возможностей, представила китайская компания DJI 28 апреля на мероприятии «Выше и выше». 3

Общество Федерация отельеров Турции опровергла отмену системы all inclusive Отменить систему all inclusive в турецких отелях невозможно, считает глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

Политика Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии. 45

Экономика В Минэкономразвития рассказали о росте ВВП в I квартале Ведомство не опубликовало данные за март текущего года, однако, учитывая, что в январе эти цифры составляли 1,7%, а в феврале — 2,9 %, то в третьем месяце 2020 года рост ВВП может оцениваться примерно в 0,8%, пишет «Интерфакс». 38