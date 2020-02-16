Политика
RT на русском«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РБК со ссылкой на официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова.
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Им грозит очень длительная задержка, потому что у России нет соответствующих технологий.
— Дэн Бруйетт, американский политикТАСС вчера в 13:25
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В «Газпроме» посоветовали не делать поспешных выводов о срыве проекта «Северный поток-2»
Коммерсантъвчера в 21:59
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