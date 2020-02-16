Естественно, эти заявления рассчитаны на настроение европейских компаний и носят в первую очередь политический характер. Это уже вызвало определённые задержки в строительстве.

В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РБК со ссылкой на официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова.

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

Биатлон Свендсен: Логинов слишком резко прибавил — отсюда такая реакция Норвежский экс-биатлонист, комментатор Эмиль Хегле Свендсен объяснил, почему представители сборной Норвегии так резко отреагировали на победу Александра Логинова в спринте на чемпионате мира.

Армия и оружие Опубликовано видео ожесточенных боев САА в Алеппо В материале арабского издания было опубликовано видео ожесточенных субботних боев в Алеппо, которые были признаны самыми успешными в этом регионе страны с начала войны в Сирии.

Общество Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских жёнах Ранее протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO высказался против гражданских браков, сравнив гражданских жён с «бесплатными проститутками».

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Политика Французский политик предложил «вышвырнуть» Павленского из страны Французский парламентарий Брюно Кестель заявил, что российского художника-акциониста Петра Павленского следует «вышвырнуть» из страны после публикации им компрометирующего видео с участием Бенджамена Гриво.

Общество Сербский пенсионер отправился пешком в Москву на парад 9 мая Семидесятидвухлетний житель Сербии отправился пешком в Москву через Венгрию, Польшу и Белоруссию, чтобы 9 мая посмотреть парад Победы, он также рассчитывает увидеть президента РФ Владимира Путина.

Политика Переводчики рассказали о работе с Путиным Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.

Происшествия Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.