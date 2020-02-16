Политика
RT на русском«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РБК со ссылкой на официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова.
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В «Газпроме» посоветовали не делать поспешных выводов о срыве проекта «Северный поток-2»
Коммерсантъвчера в 21:59
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Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе
Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
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Драма в Мюнхене: «Глобальный порядок во главе с США — окончен»
Для завершения образа главы американской дипломатии не хватало разве что ковбойской шляпы, сапог со шпорами и стакана виски: элегантный костюм госсекретаря сильно контрастировал с его риторикой.
Футбол
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«Горожане» могут лишиться чемпионского титула сезона-2013/14 из-за финансовых махинаций, после того как УЕФА наложил на клуб запрет на выступления в ЛЧ в предстоящих двух сезонах.
Происшествия
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Музыка
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Свой пост режиссер сопроводил таким сообщением: Все эти фото были сделаны во время последнего дня съемок.
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Блахович нокаутировал Андерсона в первом раунде на турнире UFC
Политика
Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
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Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанка женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУМЧС.
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Культура