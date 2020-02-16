В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РБК со ссылкой на официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова.

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

Хоккей Буллит Панарина был засчитан правильно Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не нарушал правил при исполнении буллита, и его попытка засчитана правильно.

Общество Самых здоровых инвалидов обяжут платить за парковку До 2018 года право бесплатно парковаться под знаком «Инвалид» было только у инвалидов первой и второй групп.

Единоборства Блахович нокаутировал Андерсона в первом раунде на турнире UFC Польский боец ММА Ян Блахович нокаутировал американца Кори Андерсона и стал претендентом на чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, которым владеет Джон Джонс.

Общество Вильфанд пообещал раннюю весну в европейской части России Первые признаки весны - устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда - появятся в европейской части России в этом году раньше обычного.

Общество В Китае назвали наиболее вероятный источник коронавируса «С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — приводит «РИА Новости» слова главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники страны У Юаньбиня.

Происшествия Омичку госпитализировали с подозрением на коронавирус В пресс-службе министерства здравоохранения Омской области рассказали, что скорая помощь, действительно, доставила в больницу омичку с подозрением на коронавирус.

Общество Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.