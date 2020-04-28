Общество

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
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«Газпром» не планирует вывозить персонал с Чаяндинского месторождения

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Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

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Общество

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В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей.
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Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
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