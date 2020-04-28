Общество

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
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