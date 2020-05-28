Энергетика
РБК«Газпром» ответил на сообщения о возможном срыве контракта с Китаем
Издание писало, что на Чаяндинском месторождении может не хватить объемов добычи газа, чтобы заполнить газопровод «Сила Сибири». Издание отмечало, что в результате может сорваться 30-летний контракт между Россией и Китаем на поставку газа.
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с чего всё началось
В распоряжении «Ленты.ру» оказались обращение к руководству «Газпрома» и внутренний доклад компании, которые были подготовлены сотрудниками «Газпром добыча Ноябрьск» — дочерней компании «Газпрома», ответственной за разработку Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения (ЧНГКМ, или Чаянда) — главного источника газа для поставок в Китай.Lenta.ru27 мая в 17:01
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