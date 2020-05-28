В распоряжении «Ленты.ру» оказались обращение к руководству «Газпрома» и внутренний доклад компании, которые были подготовлены сотрудниками «Газпром добыча Ноябрьск» — дочерней компании «Газпрома», ответственной за разработку Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения (ЧНГКМ, или Чаянда) — главного источника газа для поставок в Китай.

с чего всё началось

Издание писало, что на Чаяндинском месторождении может не хватить объемов добычи газа, чтобы заполнить газопровод «Сила Сибири». Издание отмечало, что в результате может сорваться 30-летний контракт между Россией и Китаем на поставку газа.

«Газпром» ответил на сообщения о возможном срыве контракта с Китаем

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения. 48

Общество В Москве возобновились задержания пикетчиков на Петровке, 38 В Москве около здания ГУ МВД по столице на Петровке, 38 полиция возобновила задержания участников одиночных пикетов в поддержку муниципального депутата и журналиста Ильи Азара. 455

Происшествия В Миннеаполисе журналистов CNN арестовали в прямом эфире Освещавшие протесты в Миннеаполиса журналисты CNN были арестованы полицией прямо во время прямого эфира в 5 часов утра по местному времени (13:14 мск) 29 мая, следует из видео на сайте CNN. 4

Общество Вновь прекращен транзит через газопровод «Ямал — Европа» Известно, что контракт на транзит российского газа через Польшу истек 16 мая, а 17 мая прокачка проходит только по распределению через аукционы. 28

Общество Медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, зачтут день работы за три Пенсионный стаж медицинских работников всех категорий, работающих с зараженными коронавирусом пациентами, в 2020 году будет формироваться из расчета один день за три, сообщили в пресс-службе Минтруда. 2

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 4,3K

Общество В Подмосковье смягчили ограничительные меры Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая. 252

Здоровье В Башкирии более 500 медработников заразились коронавирусом В Башкирии лечат пациентов с коронавирусом в 43 больницах. В Башкирии более 50 медицинских работников заразились коронавирусом. 20

Общество Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице Носить перчатки на улице в Москве с 1 июня необязательно, но маска остается необходимой, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Музыка Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте. 56

Происшествия Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко заочно арестована решением Московского районного суда Нижнего Новгорода.

Футбол «Реал» остался во главе рейтинга самых дорогих клубов Европы Компания KPMG опубликовала рейтинг самых дорогих футбольных клубов Европы по оценке на 1 января 2020 года.

Энергетика «Газпром» начнет переговоры по газу с Беларусью после уплаты долгов Начать переговоры о поставках газа в 2021 году с Беларусью можно будет после погашения Республикой долга за газ в 165 млн 570 тысяч долларов, считают в "Газпроме". 493

Шоу-бизнес Джастин Бибер опубликовал снимок с русским матерным словом Многие задались вопросом, понимает ли сам Бибер, что на его снимке присутствует русское матерное слово.

Политика МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR. 1,7K

Экономика В России выросла доля просроченных микрозаймов На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля. 425

Общество Свердловский губернатор не определился со снятием ограничений Решение по вопросу отмены или продления режима самоизоляции в Свердловской области будет принято в течение двух дней, заявил губернатор региона Евгений Куйвашев 29 мая в Instagram. 3