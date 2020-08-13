«Газпром» ответил на запрос Польши о проекте «Северный поток – 2»

«Газпром» направил ответ на запрос данных по «Северному потоку – 2» со стороны антимонопольного регулятора Польши (UOKIK). Об этом в четверг, 13 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ежеквартальный отчет компании.