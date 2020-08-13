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Известия

«Газпром» ответил на запрос Польши о проекте «Северный поток – 2»

«Газпром» направил ответ на запрос данных по «Северному потоку – 2» со стороны антимонопольного регулятора Польши (UOKIK). Об этом в четверг, 13 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ежеквартальный отчет компании.В источнике
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Аргументы и Факты

«Газпром» ответил на запрос Польши по «Северному потоку – 2»

Аргументы и Факты09:37
Царьград

«Газпром» после взысканий Польши дал ответ по «Северному потоку - 2»

Царьград13:03
News.ru

«Газпром» ответил Польше на запрос данных по «Северному потоку — 2»

News.ru10:52
Известия

«Газпром» ответил на запрос Польши о проекте «Северный поток – 2»

Известия13:18
ФАН

«Газпром» предоставил Польше данные по «Северному потоку – 2»

ФАН09:04
Rambler News Service

«Газпром» направил Польше ответ на запрос по «Северному потоку — 2»

Rambler News Service08:50
РИА Новости

«Газпром» ответил на запрос Польши по «Северному потоку — 2»

РИА Новости08:20

США взбесились из-за «нацеливания» C-400 «Триумф» на F-16 в Турции

В Конгрессе Соединенных Штатов взбесились, когда узнали, что Турция в ноябре минувшего года организовала совместные испытания купленной у России зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и истребителя четвертого поколения F-16 Fighting Falcon американского производства.
США взбесились из-за «нацеливания» C-400 «Триумф» на F-16 в Турции
Вечерний курьер15:57
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Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Специалистам американских спецслужб якобы удалось установить, что хакеры Fancy Bear используют некую программу под названием Drovorub, которая позволяет загружать и скачивать файлы с компьютера потенциальной жертвы, получать сведения об онлайн-активности с этого устройства и задавать компьютеру разные задачи.
Газета.Ru15:20
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru10:21
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В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАСС13:18
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Палестина отозвала своего посла из ОАЭ

«По указанию президента Государства Палестина Махмуда Аббаса палестинский посол в срочном порядке отзывается из ОАЭ после трехстороннего заявления США, Израиля и Эмиратов о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ», — цитирует заявление главы внешнеполитического ведомства информационное агентство WAFA.
Известия16:31

Прокуратура не нашла нарушений при выплате зарплат врачам ЦГБ

Независимая проверка прокуратуры и трудинспекции не выявила нарушений при выплатах медикам хирургического отделения ЦГБ Каменск-Шахтинского, рассказала в ходе брифинга министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
Панорама Ростова-на-Дону10:11
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