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РИА Новости
РИА Новости

«Газпром» ответил на запрос Польши по «Северному потоку — 2»

"Газпром" 10 августа направил ответ на запрос данных по "Северному потоку 2" со стороны антимонопольного регулятора Польши, говорится в ежеквартальном отчёте монополии.В источнике
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Известия

«Газпром» ответил на запрос Польши о проекте «Северный поток – 2»

Известиявчера в 13:18
Царьград

«Газпром» после взысканий Польши дал ответ по «Северному потоку - 2»

Царьградвчера в 13:03
РИА Новости

«Газпром» ответил на запрос Польши по «Северному потоку — 2»

РИА Новостивчера в 08:20
Аргументы и Факты

«Газпром» ответил на запрос Польши по «Северному потоку – 2»

Аргументы и Фактывчера в 09:37
ФАН

«Газпром» предоставил Польше данные по «Северному потоку – 2»

ФАНвчера в 09:04
Rambler News Service

«Газпром» направил Польше ответ на запрос по «Северному потоку — 2»

Rambler News Serviceвчера в 08:50
News.ru

«Газпром» ответил Польше на запрос данных по «Северному потоку — 2»

News.ruвчера в 10:52

В России предложили создать комитет национального спасения Белоруссии

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии продолжаются массовые протестные акции, начавшиеся в стране после оглашения предварительных итогов президентских выборов, на которых, по данным ЦИК республики, свыше 80% набрал действующий глава государства Александр Лукашанко.
REGNUM02:08
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Володин поручил запросить информацию о двойном гражданстве у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР, чтобы проверить наличие иностранного гражданства у депутатов, сообщается на сайте нижней палаты.
Коммерсантъ03:21
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Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко

Вильнюс, 14 августа 2020, 06:16 — REGNUM Вильнюс не видит оснований для того, чтобы считать легитимным президентом Белоруссии Александра Лукашенко, заявил 14 августа президент Литвы Гитанас Науседа в интервью телеканалу Sky News.
REGNUM23:16
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Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новостивчера в 10:32
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На Ставрополье суд арестовал сотрудников вуза МВД

Напомним, ранее следователи выяснили, что 12 сотрудников ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России и ряд других лиц с января 2019 года по июль 2020 получали крупные взятки от студентов вуза за допуск тех к экзаменам и сдаче зачетов.
Российская газета02:28
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Пушков ответил на призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал абсурдным призыв депутата Европейского парламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции в отношении России из-за событий в Белоруссии.
Ведомости01:39
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