«Газпром» ответил на запрос Польши по «Северному потоку — 2»
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"Газпром" 10 августа направил ответ на запрос данных по "Северному потоку 2" со стороны антимонопольного регулятора Польши, говорится в ежеквартальном отчёте монополии.В источнике
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«Газпром» направил Польше ответ на запрос по «Северному потоку — 2»
Rambler News Serviceвчера в 08:50