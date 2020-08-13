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РИА Новости
РИА Новости

«Газпром» ответил на запрос Польши по «Северному потоку — 2»

"Газпром" 10 августа направил ответ на запрос данных по "Северному потоку 2" со стороны антимонопольного регулятора Польши, говорится в ежеквартальном отчёте монополии.В источнике
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Известия

«Газпром» ответил на запрос Польши о проекте «Северный поток – 2»

Известия13:18
Царьград

«Газпром» после взысканий Польши дал ответ по «Северному потоку - 2»

Царьград13:03
РИА Новости

«Газпром» ответил на запрос Польши по «Северному потоку — 2»

РИА Новости08:20
Аргументы и Факты

«Газпром» ответил на запрос Польши по «Северному потоку – 2»

Аргументы и Факты09:37
ФАН

«Газпром» предоставил Польше данные по «Северному потоку – 2»

ФАН09:04
Rambler News Service

«Газпром» направил Польше ответ на запрос по «Северному потоку — 2»

Rambler News Service08:50
News.ru

«Газпром» ответил Польше на запрос данных по «Северному потоку — 2»

News.ru10:52

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко
Lenta.ru10:21
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В Калининграде почтили память погибших моряков подлодки «Курск»

В Калининграде в филиале военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» почтили память экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Курск», который погиб 12 августа 2000 года после взрыва на глубине 108 м. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Балтийского флота Романа Мартова.
РБКвчера в 06:56
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В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАСС13:18
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