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РИА Новости
РИА Новости

«Газпром» ответил на запрос Польши по «Северному потоку — 2»

"Газпром" 10 августа направил ответ на запрос данных по "Северному потоку 2" со стороны антимонопольного регулятора Польши, говорится в ежеквартальном отчёте монополии. "Последний на текущий момент запрос антимонопольного органа Польши (UOKIK) от 10 июля 2020 года был получен 13 июля 2020 года.В источнике
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РИА Новости

«Газпром» ответил на запрос Польши по «Северному потоку — 2»

"Газпром" 10 августа направил ответ на запрос данных по "Северному потоку 2" со стороны антимонопольного регулятора Польши, говорится в ежеквартальном отчёте монополии.
РИА Новостивчера в 08:20
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Rambler News Service

«Газпром» направил Польше ответ на запрос по «Северному потоку — 2»

Rambler News Serviceвчера в 08:50
Царьград

«Газпром» после взысканий Польши дал ответ по «Северному потоку - 2»

Царьградвчера в 13:03
News.ru

«Газпром» ответил Польше на запрос данных по «Северному потоку — 2»

News.ruвчера в 10:52
Аргументы и Факты

«Газпром» ответил на запрос Польши по «Северному потоку – 2»

Аргументы и Фактывчера в 09:37
ФАН

«Газпром» предоставил Польше данные по «Северному потоку – 2»

ФАНвчера в 09:04
Известия

«Газпром» ответил на запрос Польши о проекте «Северный поток – 2»

Известиявчера в 13:18
РИА Новости

«Газпром» ответил на запрос Польши по «Северному потоку — 2»

РИА Новостивчера в 08:20

Пригожин осудил Спивакова за отказ от ордена, врученного Лукашенко

Ранее Владимир Спиваков опубликовал открытое письмо Александру Лукашенко, в котором отказался от наград, врученных ему президентом Белоруссии, а также раскритиковал действия власти в стране.
Телеканал 360°вчера в 23:43
2,1K

Задержан организатор схемы по выводу из России миллиардов рублей

Несколько миллиардов рублей удалось незаконно вывести за рубеж организатору преступной группы, членов которой задержали на днях в Москве, Крыму, на Кубани, в Волгоградской и Тульской областях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Вести.Ru04:01
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Перечислены самые распространенные травмы на протестах в Белоруссии

Самые распространенные травмы, которые получают протестующие в Белорусии в ходе столкновений с ОМОН, — осколочные ранения рук, ног, груди, шеи, лица, глаз, непроникающие пулевые ранения резиновыми пулями с переломами ребер, закрытые черепно-мозговые травмы с ушибленными ранами головы.
Lenta.ru01:27
31

Опрос показал недоверие российских врачей к вакцине от коронавируса

Москва, 14 августа 2020, 06:04 — REGNUM Только четверть российских врачей (24,5%) согласились сделать прививку от коронавируса, созданную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.
REGNUM23:04
2,3K

ФСИН направила материалы в прокуратуру из-за признаков побоев у фигуранта дела Фургала

Федеральная служба исполнения наказаний направила в прокуратуру материалы из-за признаков телесных повреждений, выявленных у Андрея Карепова, - фигуранта дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
ТАСС03:36
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Пограничники Беларуси не пустили в страну провокаторов из Латвии

Пограничники обратили внимание на двух подозрительных граждан Латвии спортивного телосложения, как оказалось, 1975 и 1993 годов рождения, в среду во время оформления прибывших пассажиров рейса Лондон-Минск.
Российская газета03:47
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МИД Белоруссии готов обсуждать с зарубежными партнерами ситуацию в стране

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в ходе телефонного разговора со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом заявил о готовности Минска к диалогу с зарубежными партнерами по ситуации в стране.
РИА Новости04:06
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В Ульяновской области свободно 40% коек для пациентов с COVID-19

Министр здравоохранения Ульяновской области Виктор Мишарин отметил, что в настоящее время в регионе свободно 40% коечного фонда, поэтому возможно поэтапное возвращение в «обычный режим работы» перепрофилированных ранее больниц.
REGNUM02:58
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
1,3K

Гречка в Красноярском крае за год подорожала почти вдвое

Красноярск, 12 августа 2020, 11:18 — REGNUM В Красноярском крае цены на потребительские товары за год выросли в среднем на 3%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата, наиболее сильно подорожали продукты питания, средняя цена которых в июле 2020 года составила 104% по сравнению с июлем прошлого года.
REGNUM12 августа в 04:18
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