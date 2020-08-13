«Газпром» ответил на запрос Польши по «Северному потоку — 2»
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"Газпром" 10 августа направил ответ на запрос данных по "Северному потоку 2" со стороны антимонопольного регулятора Польши, говорится в ежеквартальном отчёте монополии. "Последний на текущий момент запрос антимонопольного органа Польши (UOKIK) от 10 июля 2020 года был получен 13 июля 2020 года.В источнике
С чего всё началось
«Газпром» ответил на запрос Польши по «Северному потоку — 2»
"Газпром" 10 августа направил ответ на запрос данных по "Северному потоку 2" со стороны антимонопольного регулятора Польши, говорится в ежеквартальном отчёте монополии.
РИА Новостивчера в 08:20
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«Газпром» направил Польше ответ на запрос по «Северному потоку — 2»
Rambler News Serviceвчера в 08:50