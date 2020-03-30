Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним

После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу Польши в пятилетнем споре с «Газпромом» о цене на газ, сообщила
 польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.
РБКвчера в 15:53

Подробнее о событии

«Газпром экспорт» изучает решение Стокгольмского суда по спору с PGNiG

Газета.Ru05:26

«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним

Lenta.ru02:00

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Интерфаксвчера в 12:59

Польская PGNiG заявила о победе в суде над «Газпромом»

Коммерсантъвчера в 16:08

В «Газпроме» изучают решение арбитражного суда Стокгольма по спору с PGNiG

ТАССвчера в 15:03

«Газпром экспорт» изучает решение арбитража по цене на газ для PGNiG

РИА Новостивчера в 14:34

Польша заявила о победе над «Газпромом» в судебном споре о цене на газ

РБКвчера в 15:53
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Общество

Госдума разрешила правительству РФ вводить режим ЧС

31 марта Госдума Р Ф приняла в третьем чтении закон об экстренных мерах в связи с распространением коронавируса.
Маяк (г. Сосновый Бор) 05:18
Общество

В Минздраве допустили скорый пик заболеваемости коронавирусом в России

К настоящему моменту общее количество заболевших коронавирусом в России достигло 2337.
Известия 06:04
Политика

На главу офиса Зеленского опубликовали компромат

На главу офиса президента Украины Андрея Ермака опубликована очередная порция компромата.
Накануне.Ru 06:11
Общество

Около 5% новых заразившихся в Москве оказались детьми

В столице выявлено 387 новых случая заражения коронавирусом. Около 5% из них, или примерно 20 человек, — дети.
Известия 05:55
Здоровье

Украина решила бороться с коронавирусом по модели Японии

Чиновник заявил, что Украина будет ориентироваться на Японию, добавив, что введенный с большим запасом времени карантин должен позволить растягивать во времени количество больных коронавирусом, «с чем будем спокойно справляться».
REGNUM 06:01
Общество

До 5 лет тюрьмы: наказание за фейки о коронавирусе ужесточат

Поправки к законопроекту об ответственности за нарушение карантина предусматривают ее ужесточение, так, в частности, если заведомо ложная информация повлекла за собой смерть по неосторожности или иные тяжкие последствия, то наказание может составить до пяти лет тюремного заключения.
Московский Комсомолец вчера в 18:18
Общество

В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
ТАСС 29 марта в 13:43
Общество

Число зараженных коронавирусом в России выросло за день на 500 человек

Как сообщает РИА «Новости» в России число заражённых коронавирусной инфекцией за сутки выросло до 500 человек.
7 новостей 05:31
Экономика

Госдума приняла закон о налоге с процентов по вкладам

Государственная Дума приняла закон, согласно которому НДФЛ со ставкой 13% с годовых доходов граждан по вкладам, превышающих сумму, которую можно получить при размещении миллиона рублей под ключевую ставку Центробанка.
РИА Оренбуржье 06:01
Финансы

Курс доллара опустился ниже 80 рублей

Рубль на открытии биржевых торгов в Москве во вторник, 31 марта, укрепился к доллару США на 0,4%. Стоимость американской валюты составила 79 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
Известия 05:24
Политика

Лукашенко не собирается переносить президентские выборы 2020 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит оснований для переноса выборов главы государства, намеченных на 2020 год.
РИА Новости 05:21
Общество

Власти Ленобласти ограничили передвижение жителей региона

В понедельник, 30 марта, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял решение ограничить передвижение жителей в пределах одного муниципального района.
Форпост Северо-Запад вчера в 10:19
Политика

Россия прислала в США самолет с медоборудованием

Газета.Ru вчера в 18:33
Общество

Крупные ритейлеры перестанут принимать наличные

Компании запретят принимать наличные или банковские карты.
Прецедент-Новосибирск вчера в 21:45
Шоу-бизнес

Ксения Собчак заявила, что переболела коронавирусом

Российская телеведущая и актриса Ксения Собчак переболела коронавирусом.
Российская газета 04:12
Космос

NASA готовится нанести удар по летящему к Земле астероиду

РЕН ТВ вчера в 21:20
Здоровье

В Кузбассе введен временный режим самоизоляции для всех граждан

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев распорядился временно ввести в регионе режим самоизоляции для всех граждан, чтобы остановить распространение нового коронавируса COVID-2019.
НИА-Кузбасс 06:11
Общество

В Новосибирской области введен режим самоизоляции

Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
Известия 02:08
Общество

Режим самоизоляции введен в Липецкой области

В Липецкой области с 31 марта вводится двухнедельный режим полной самоизоляции.
Национальная служба новостей вчера в 14:42
Происшествия

В Новосибирске из-за коронавируса госпитализировано 16 детей

Госпитализировано всего 16 детей, недавно вернувшихся в РФ.
REGNUM вчера в 00:13
Общество

5 новых случаев коронавируса нашли в Татарстане

Заболевшие побывали до этого в Швейцарии и Италии Еще пять случаев заражения коронавирусом выявили в Татарстане за минувшие сутки.
Казань24 05:51
Общество

Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.
РБК вчера в 02:30
Происшествия

В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом

ТАСС вчера в 15:18
Шоу-бизнес

Глюкоза показала фанатам свою любимую вещь во время самоизоляции

Певица Наталья Чистякова-Ионова, прославившаяся под псевдонимом Глюкоза, показала самую любимую вещь во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
ФАН вчера в 19:27
Общество

Карантин введен в семи из восьми СИЗО Москвы

Карантин из-за коронавирусной инфекции ввели во всех следственных изоляторах (СИЗО) Москвы, кроме изолятора № 7 в Капотне (улица Верхние Поля).
Известия 06:37
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После «верификации» на ресурсах столичного департамента информационных технологий (ДИТ) гражданину выдадут уникальный QR-код на одну операцию.
Коммерсантъ 05:18
Общество

Режим самоизоляции введен в Ростовской области

Василий Голубев 30 марта подписал распоряжение, которое вводит дополнительные ограничительные меры на территории Ростовской области в связи с угрозой распространения коронавируса.
Кавказский узел вчера в 22:36
Политика

Украина может ослабить карантин для спасения экономики

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики страны.
Газета.Ru 03:22
Происшествия

Под Тулой столкнулись 40 автомобилей

Авария с участием 40 автомобилей, включая пассажирский автобус, произошла во вторник на трассе М-2 "Крым" в Тульской области, пострадавших нет.
ТАСС 06:40
Здоровье

В России создали новый аппарат ИВЛ сразу для нескольких пациентов

Федеральное медико-биологическое агентство разработало опытные образцы аппаратов искусственной вентиляции легких.
Сибмеда вчера в 01:10
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