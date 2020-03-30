Энергетика
Lenta.ru«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним
После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу Польши в пятилетнем споре с «Газпромом» о цене на газ, сообщила польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.РБКвчера в 15:53
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Комментарии
Общество
Госдума разрешила правительству РФ вводить режим ЧС
31 марта Госдума Р Ф приняла в третьем чтении закон об экстренных мерах в связи с распространением коронавируса.
Общество
В Минздраве допустили скорый пик заболеваемости коронавирусом в России
К настоящему моменту общее количество заболевших коронавирусом в России достигло 2337.
Политика
На главу офиса Зеленского опубликовали компромат
На главу офиса президента Украины Андрея Ермака опубликована очередная порция компромата.
Общество
Около 5% новых заразившихся в Москве оказались детьми
В столице выявлено 387 новых случая заражения коронавирусом. Около 5% из них, или примерно 20 человек, — дети.
Здоровье
Украина решила бороться с коронавирусом по модели Японии
Чиновник заявил, что Украина будет ориентироваться на Японию, добавив, что введенный с большим запасом времени карантин должен позволить растягивать во времени количество больных коронавирусом, «с чем будем спокойно справляться».
Общество
До 5 лет тюрьмы: наказание за фейки о коронавирусе ужесточат
Поправки к законопроекту об ответственности за нарушение карантина предусматривают ее ужесточение, так, в частности, если заведомо ложная информация повлекла за собой смерть по неосторожности или иные тяжкие последствия, то наказание может составить до пяти лет тюремного заключения.
Общество
В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
Общество
Число зараженных коронавирусом в России выросло за день на 500 человек
Как сообщает РИА «Новости» в России число заражённых коронавирусной инфекцией за сутки выросло до 500 человек.
Экономика
Госдума приняла закон о налоге с процентов по вкладам
Государственная Дума приняла закон, согласно которому НДФЛ со ставкой 13% с годовых доходов граждан по вкладам, превышающих сумму, которую можно получить при размещении миллиона рублей под ключевую ставку Центробанка.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 80 рублей
Рубль на открытии биржевых торгов в Москве во вторник, 31 марта, укрепился к доллару США на 0,4%. Стоимость американской валюты составила 79 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
Политика
Лукашенко не собирается переносить президентские выборы 2020 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит оснований для переноса выборов главы государства, намеченных на 2020 год.
Общество
Власти Ленобласти ограничили передвижение жителей региона
В понедельник, 30 марта, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял решение ограничить передвижение жителей в пределах одного муниципального района.
Политика
Россия прислала в США самолет с медоборудованием
Общество
Крупные ритейлеры перестанут принимать наличные
Компании запретят принимать наличные или банковские карты.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак заявила, что переболела коронавирусом
Российская телеведущая и актриса Ксения Собчак переболела коронавирусом.
Космос
NASA готовится нанести удар по летящему к Земле астероиду
Здоровье
В Кузбассе введен временный режим самоизоляции для всех граждан
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев распорядился временно ввести в регионе режим самоизоляции для всех граждан, чтобы остановить распространение нового коронавируса COVID-2019.
Общество
В Новосибирской области введен режим самоизоляции
Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
Общество
Режим самоизоляции введен в Липецкой области
В Липецкой области с 31 марта вводится двухнедельный режим полной самоизоляции.
Происшествия
В Новосибирске из-за коронавируса госпитализировано 16 детей
Госпитализировано всего 16 детей, недавно вернувшихся в РФ.
Общество
5 новых случаев коронавируса нашли в Татарстане
Заболевшие побывали до этого в Швейцарии и Италии Еще пять случаев заражения коронавирусом выявили в Татарстане за минувшие сутки.
Общество
Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.
Происшествия
В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом
Шоу-бизнес
Глюкоза показала фанатам свою любимую вещь во время самоизоляции
Певица Наталья Чистякова-Ионова, прославившаяся под псевдонимом Глюкоза, показала самую любимую вещь во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Общество
Карантин введен в семи из восьми СИЗО Москвы
Карантин из-за коронавирусной инфекции ввели во всех следственных изоляторах (СИЗО) Москвы, кроме изолятора № 7 в Капотне (улица Верхние Поля).
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После «верификации» на ресурсах столичного департамента информационных технологий (ДИТ) гражданину выдадут уникальный QR-код на одну операцию.
Общество
Режим самоизоляции введен в Ростовской области
Василий Голубев 30 марта подписал распоряжение, которое вводит дополнительные ограничительные меры на территории Ростовской области в связи с угрозой распространения коронавируса.
Политика
Украина может ослабить карантин для спасения экономики
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики страны.
Происшествия
Под Тулой столкнулись 40 автомобилей
Авария с участием 40 автомобилей, включая пассажирский автобус, произошла во вторник на трассе М-2 "Крым" в Тульской области, пострадавших нет.
Здоровье
В России создали новый аппарат ИВЛ сразу для нескольких пациентов
Федеральное медико-биологическое агентство разработало опытные образцы аппаратов искусственной вентиляции легких.