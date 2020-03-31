Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним

После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.
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Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу Польши в пятилетнем споре с «Газпромом» о цене на газ, сообщила
 польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.
РБК30 марта в 15:53

Подробнее о событии

«Газпром экспорт» изучает решение Стокгольмского суда по спору с PGNiG

Газета.Ruвчера в 05:26

«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним

Lenta.ruвчера в 02:00

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Интерфакс30 марта в 12:59

Польская PGNiG заявила о победе в суде над «Газпромом»

Коммерсантъ30 марта в 16:08

В «Газпроме» изучают решение арбитражного суда Стокгольма по спору с PGNiG

ТАСС30 марта в 15:03

«Газпром экспорт» изучает решение арбитража по цене на газ для PGNiG

РИА Новости30 марта в 14:34

Польша заявила о победе над «Газпромом» в судебном споре о цене на газ

РБК30 марта в 15:53
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Комментарии

Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Общество

В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом

В Москве скончались пять человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с распространением инфекции.
РИА Новости вчера в 16:43
Финансы

Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса

Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
РБК вчера в 17:09
Здоровье

Роспотребнадзор посоветовал меньше смотреть новости про коронавирус

Роспотребнадзор на фоне пандемии COVID-19 советует россиянам меньше смотреть новости про коронавирус, если эта информация плохо сказывается на психологическом состоянии.
РИА Новости вчера в 22:08
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Коммерсантъ вчера в 14:18
Авто

Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса

Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.
Автоновости дня 30 марта в 12:32
Экономика

Что изменится в российских законах в апреле 2020 года

1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
РБК вчера в 17:00
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:24
Общество

У главврача больницы в Коммунарке обнаружили коронавирус

РИА Новости вчера в 21:32
Здоровье

На Украине подтвердили 645 случаев заражения коронавирусом

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 645 случаев COVID-19, — говорится в сообщении организации.
News.ru вчера в 15:26
Политика

Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом

Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня.
РИА Новости вчера в 14:07
Общество

Власти России заявили о пройденном пике спроса на продукты в магазинах

«Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко отметила высокие темпы работы министерств и ведомств в штабном режиме, а также заявила о прохождении пикового спроса на продовольствие в торговых сетях», — цитирует ТАСС пресс-службу вице-премьера России.
RT на русском 01:18
Общество

В итальянской Ферраре у жителей обнаружили иммунитет к коронавирусу

Странная ситуация выявлена в Ферраре, которая входит в область Эмилию-Романью, которая занимает вторую позицию по числу зараженных людей коронавирусом в Италии.
ToDay News Ufa вчера в 15:01
Армия и оружие

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Известия 00:55
Авто

Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 показалась на видео

Китайский полноразмерный внедорожник Hengtian L4600, ставший «нелицензионной копией» Toyota Land Cruiser 200, впервые засняли на видео.
Автоновости дня вчера в 02:00
Общество

Глава Хакасии объяснил, как людям передвигаться по улице

Напомним, с сегодняшнего дня в Хакасии действует режим самоизоляции для всех без исключения.
ИА Хакасия 01:27
Общество

Госдума утвердила штрафы для нарушителей карантина

Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект, предполагающий введение административного наказания для нарушителей карантина.
Эксперт Северо-Запад вчера в 04:29
Общество

Вильфанд сообщил, когда наступит погода, убивающая коронавирус

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что погода нужной температуры устанавливается на юге европейской части России в начале июня.
Вести.Ru вчера в 06:24
Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Российская газета 30 марта в 23:20
Армия и оружие

Саратовским артиллеристам выдадут «Пенициллин»

До конца 2020 года парк вооружения учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии в Саратовской области пополнится комплексом звукотепловой разведки АЗК 1Б76 «Пенициллин».
КП - Саратов 01:53
Шоу-бизнес

Помощник Лещенко рассказал о состоянии заболевшего пневмонией певца

Врачи больницы в Коммунарке не могут понять природу заболевания Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, об этом рассказал помощник певца Андрей Гайдель.
ФАН вчера в 12:06
Культура

Балет «Спящая красавица» за сутки набрал более 1,5 млн просмотров

ИА Красная Весна вчера в 16:58
Общество

В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости вчера в 17:51
Общество

Власти Карелии ограничили продажу алкоголя из-за коронавируса

Власти Карелии с 1 апреля ввели режим самоизоляции в рамках профилактики распространения коронавируса.
NewInform вчера в 22:21
Экономика

Меры по поддержке россиян в связи с пандемией вступают в силу сегодня

Еще в апреле чуть более чем на шесть процентов проиндексируют социальные пенсии.
Эхо Москвы 01:00
Политика

Украина может ослабить карантинные меры для спасения экономики

Правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер ради спасения экономики страны.
Известия вчера в 08:06
Авто

Раскрыты внешность и салон нового Nissan X-Trail

Премьера Nissan X-Trail нового поколения состоится в августе этого года.
Автоновости дня 01:20
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service вчера в 06:44
Общество

В России из-за коронавируса перенесут вступительные экзамены в вузах

На прошлой неделе глава Министерства просвещения Сергей Кравцов объявил о переносе сроков Единого государственного и Основного государственного экзаменов на 8 и 9 июня в связи с пандемией коронавирусного заболевания и продлением школьных каникул.
РИА Новости вчера в 02:15
Авто

АвтоВАЗ повысил цены на все автомобили Lada

Как и ожидалось, 1 апреля «АвтоВАЗ» повысил цены на весь модельный ряд LADA.
Автоновости дня 00:28
Как работают Яндекс.Новости?
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