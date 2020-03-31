с чего всё началось

После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.

«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним

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