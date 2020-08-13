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РИА Новости
РИА Новости

«Газпром» ответил на запрос Польши по «Северному потоку — 2»

"Газпром" 10 августа направил ответ на запрос данных по "Северному потоку 2" со стороны антимонопольного регулятора Польши, говорится в ежеквартальном отчёте монополии.В источнике
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Известия

«Газпром» ответил на запрос Польши о проекте «Северный поток – 2»

Известиявчера в 13:18
Царьград

«Газпром» после взысканий Польши дал ответ по «Северному потоку - 2»

Царьградвчера в 13:03
РИА Новости

«Газпром» ответил на запрос Польши по «Северному потоку — 2»

РИА Новостивчера в 08:20
Аргументы и Факты

«Газпром» ответил на запрос Польши по «Северному потоку – 2»

Аргументы и Фактывчера в 09:37
ФАН

«Газпром» предоставил Польше данные по «Северному потоку – 2»

ФАНвчера в 09:04
Rambler News Service

«Газпром» направил Польше ответ на запрос по «Северному потоку — 2»

Rambler News Serviceвчера в 08:50
News.ru

«Газпром» ответил Польше на запрос данных по «Северному потоку — 2»

News.ruвчера в 10:52

Всех задержанных на протестах в Минске отпустят на свободу к утру

Всех задержанных во время акций протеста в Минске выпустят из СИЗО до 6.00, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на замглавы МВД Белоруссии - начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова.
Всех задержанных на протестах в Минске отпустят на свободу к утру
РИА Новости18:33
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Перенджиев: США намерены модернизировать ядерное оружие в 2020 году

В беседе с корреспондентом iReactor Перенджиев рассказал, в чем причина заявления американского генерала Джона Хайтена, который призвал создать ядерное оружие малой мощности, чтобы в случае чего "сдержать" Москву.
Политическая Экспертизавчера в 10:30
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
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