«Газпром» ответил на запрос Польши по «Северному потоку — 2»
Смотрите также
Всех задержанных на протестах в Минске отпустят на свободу к утру
Актер из фильма «Битва за Севастополь» Сергей Куницкий умер в 35 лет
Православные верующие отмечают Медовый спас и начало Успенского поста
Названо имя погибшего 10 августа в Минске демонстранта
В России Mercedes-Benz отзывает более 1,6 тысячи автомобилей
Эксперты заявили о сокращении добычи нефти в Венесуэле почти до нуля
Водителей начали штрафовать за багажники на крыше автомобилей
Перенджиев: США намерены модернизировать ядерное оружие в 2020 году
Лукашенко призвал найти работу всем протестующим в Белоруссии
Глава МВД Белоруссии отказался назвать события в стране революцией
Туристы в Турции пожаловались на угрожающих «изоляцией» гидов
Кремль заявил об отсутствии в графике Путина встречи с Лукашенко
Задержаны трое участников террористической ячейки в калмыцкой колонии
Наталья Рудова пыталась продать фейковую беременность
Появилось видео с Ефремовым в Боткинской больнице
Всех задержанных на протестах в Минске отпустят на свободу к утру
Ученые предложили новый способ лечения коронавируса
Лукашенко готовит обращение к народу Белоруссии
CNN: Пентагон создаст группу для расследования случаев появления НЛО
Рязанский губернатор за 2019 год заработал в 2,3 раза меньше дочери
Захарова заявила о попытках внешнего вмешательства в дела Белоруссии
Нетаньяху назвал соглашение Израиля и ОАЭ историческим прорывом
Повторный тест подтвердил коронавирус у вице-премьера Трутнева
Водителей начали штрафовать за багажники на крыше автомобилей
Глава МВД Белоруссии отказался назвать события в стране революцией
"Газпром" 10 августа направил ответ на запрос данных по "Северному потоку 2" со стороны антимонопольного регулятора Польши, говорится в ежеквартальном отчёте монополии.В источнике
Подробнее о событии
«Газпром» направил Польше ответ на запрос по «Северному потоку — 2»
Rambler News Serviceвчера в 08:50