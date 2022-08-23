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«Газпром» ожидает, что Молдавия впредь будет исполнять контракты в срок

«Газпром» рассчитывает, что Молдавия будет исполнять свои контрактные обязательства в срок, сообщил представитель российской компании Сергей Куприянов.
Коммерсантъ
Куприянов подчеркнул, что "Молдовагаз" смог рассчитаться с "Газпромом" только за июльские поставки.
Life.ru
"Молдовагаз" уже попросил власти Молдавии принять чрезвычайные меры для расчета за текущее потребление газа после просрочки платежа "Газпрому" в августе.
ТАСС
Там пояснили, что в действующий тариф заложена цена в размере $899,08 за 1 тыс. куб. м, тогда как в августе "Молдовагаз" закупает топливо по $1 458,92 за 1 тыс. куб. м.
ТАСС

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