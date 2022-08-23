Коммерсантъ«Газпром» ожидает, что Молдавия впредь будет исполнять контракты в срок«Газпром» рассчитывает, что Молдавия будет исполнять свои контрактные обязательства в срок, сообщил представитель российской компании Сергей Куприянов.КоммерсантъКуприянов подчеркнул, что "Молдовагаз" смог рассчитаться с "Газпромом" только за июльские поставки.Life.ru"Молдовагаз" уже попросил власти Молдавии принять чрезвычайные меры для расчета за текущее потребление газа после просрочки платежа "Газпрому" в августе.ТАССТам пояснили, что в действующий тариф заложена цена в размере $899,08 за 1 тыс. куб. м, тогда как в августе "Молдовагаз" закупает топливо по $1 458,92 за 1 тыс. куб. м.ТАССЧитать далееСвернутьТВ ЦентрТВ ЦентрПервый каналRT на русскомРЕН ТВPiter.tvФАНLife.ruРЕН ТВПодробнее о событииВ «Газпроме» надеются, что Кишинев впредь будет исполнять контрактные обязательства в срокРоссийская газета07:20«Газпром» ожидает от «Молдовагаза» исполнения контрактных обязательств в срокФАН07:01«Газпром» ждет в дальнейшем исполнения Молдавией контрактов в полном объеме и в срокТАСС07:11«Газпром» ожидает, что Молдавия впредь будет исполнять контракты в срокКоммерсантъ07:10«Газпром» ожидает от Молдавии дальнейшего безусловного исполнения контрактных обязательствПРАЙМ07:03В «Газпроме» призвали Молдавию исполнять свои контрактные обязательстваRT на русском07:18В «Газпроме» намерены исходить из того, что Молдавия дальше будет платить в срокИнтерфакс06:58Показать ещёОценить22Поделиться