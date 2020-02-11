Энергетика

ТАССТАСС«Газпром» ожидает повышение цен на газ в Европе в 2021 году

"Газпром" ожидает повышение цен на газ в Европе уже в 2021 году. Об этом сообщила глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова на Дне инвестора компании в Нью-Йорке.
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«Газпром» ожидает повышение цен на газ в Европе в 2021 году

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Газпром анонсировал рост цен на газ в Европе

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«Газпром» ожидает роста цен на газ в Европе в 2021 году

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Пилот турецкой авиакомпании Pegasus потерял сознание незадолго до посадки самолета в аэропорту Стамбула.
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Синоптики ожидают раннюю весну в европейской части России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя Росгидромета Игоря Шумакова.
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Напомним, что Samsung представит флагманскую линейку Galaxy S20, которая состоит из трёх моделей — базовая S20, версия постарше S20+ и топовая S20 Ultra.
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Фигурантам дела «Нового величия» продлили меры пресечения

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Новая газета 13:14
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Россиянам дадут выходной для голосования по Конституции, поскольку его назначат на будний день. Основной датой в Кремле называют 22 апреля.
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