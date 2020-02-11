Энергетика
ТАСС«Газпром» ожидает повышение цен на газ в Европе в 2021 году
"Газпром" ожидает повышение цен на газ в Европе уже в 2021 году. Об этом сообщила глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова на Дне инвестора компании в Нью-Йорке.
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Футбол
Умер бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд
Общество
Команда Ferrari представила новую машину с индексом SF1000
Команда Ferrari первой из участников чемпионата мира Формулы 1 показала вживую машину 2020 года.
Происшествия
Пилот Pegasus потерял сознание во время полета
Пилот турецкой авиакомпании Pegasus потерял сознание незадолго до посадки самолета в аэропорту Стамбула.
Армия и оружие
Турция нанесла удар по позициям сирийской армии
Экономика
ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству
ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
Общество
Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России
Синоптики ожидают раннюю весну в европейской части России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя Росгидромета Игоря Шумакова.
Гаджеты
Опубликованы новые официальные тизеры Samsung Galaxy S20
Напомним, что Samsung представит флагманскую линейку Galaxy S20, которая состоит из трёх моделей — базовая S20, версия постарше S20+ и топовая S20 Ultra.
Общество
Жительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога
Проверка, которую проводит СК России по сообщению об установке видеокамер в гинекологическом кабинете одной из калининградских женских консультаций, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.
Политика
Зеленский сменил главу своего офиса
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы своего офиса Андрея Богдана и назначил на пост Андрея Ермака.
Происшествия
Фигурантам дела «Нового величия» продлили меры пресечения
Люблинский суд Москвы продлил до 17 мая срок содержания под стражей и домашний арест фигурантам дела «Нового величия», обвиняемым в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК).
Единоборства
Емельяненко поспорил, что год не будет употреблять алкоголь
Александр Емельяненко поспорил с президентом бойцовского клуба "Ахмат" Абузайдом Висмурадовым, что год не будет употреблять алкоголь.
Интернет
Токен Hedera Hashgraph подорожал на 70%. Все дело в партнерстве с Google
После объявления среднерыночный курс токена HBAR поднимался на 70%, до $0,034.
Кино
Warner переименовала фильм «Хищные птицы» из-за плохих кассовых сборов
Warner Bros переименовала фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в «Харли Квинн: Хищные птицы», сообщает ТАСС со ссылкой на Entertainment Weekly.
Здоровье
В Тюмени выписали болевшую коронавирусом студентку
Студентку, ранее госпитализированную с подозрением на коронавирус, выписали из больницы в Тюмени.
Культура
Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»
Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Армия и оружие
Новая карта Пентагона говорит о наращивании мощи России и Китая
Пентагон опубликовал карту, на которой отмечены зоны, где Россия и Китай наращивают интенсивность своих морских операций.
Политика
«Если бьешь русских, ответ будет жестким»: Грозин о возможном этническом конфликте в Казахстане
Если ты бьешь русских, то ответ, даже со стороны властей республики, может быть гораздо более жестким, просто в силу чувства самосохранения.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов
Если раньше преступники прикидывались сотрудниками службы безопасности банка и предупреждали россиян о блокировке счета в связи с подозрительными транзакциями, то теперь они используют новый сценарий: пугают закрытием счета.
Общество
В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»
Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
Политика
Россиянам дадут выходной для голосования по Конституции
Россиянам дадут выходной для голосования по Конституции, поскольку его назначат на будний день. Основной датой в Кремле называют 22 апреля.
Общество
Директора сафари-парка «Тайган» освободили из-под ареста
Верховный суд Крыма принял решение об изменении меры пресечения для директора сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, сообщает РИА "Новости".
Политика
Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии
Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии.
Армия и оружие
США скрывают информацию о жертвах иранской атаки, считают в КСИР
Вашингтон скрывает данные о погибших при ударах Ирана на места расположения американских военных на территории Ирака, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Рамезан Шариф.
Здоровье
Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
Онколог и доктор медицинских наук Александр Дорофеев рассказал о способах снизить риск развития рака.
Шоу-бизнес
У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
У бывшей звезды тенниса Анны Курниковой и знаменитого певца Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Авто
Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris для России
Hyundai показала официальные фотографии обновленного седана Hyundai Solaris в модификации для рынка России.