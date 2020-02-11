Энергетика
Радио Sputnik«Газпром» рассказал о перераспределении поставок по «Турецкому потоку»
"Газпром" в случае необходимости может рассмотреть перенос объемов газа с турецкой нитки "Турецкого потока" на европейскую, сообщила зампред правления компании, глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова в ходе Дня инвестора "Газпрома".
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«Газпром» обвалил украинский транзит, увеличив поставки через «Турецкий поток»
ИА "Реалист"09 февраля в 11:55
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 12:05, Ашберн
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