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«Газпром» ожидает снижения цен на газ в ближайшие два года

Котировки, по мнению многих аналитиков, будут постепенно опускаться с текущих рекордных отметок.
Экономика сегодня
В августе "Газпром" заявил, что прогнозирует среднюю цену по портфелю долгосрочных контрактов на газ, поставляемый компанией в европейское дальнее зарубежье в 2021 году, на уровне 269,6 доллара за тысячу кубометров.
РИА Новости
Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз цен на газ в Европе.
RT на русском
На пике 6 октября газовые фьючерсы едва превысили 1900 долларов за тысячу «кубов».
Экономика сегодня

Подробнее о событии

«Газпром» ожидает снижения цен на газ в ближайшие два года
Экономика сегодня12:01
«Газпром» ожидает, что средняя цена экспорта его газа в 2021 году превысит $280 за тыс. кубометров
Finam.Ru11:13
В «Газпроме» дали прогноз цен на газ в мире в ближайшие три года
RT на русском11:25
«Газпром»: стоимость голубого топлива будет постепенно снижаться в ближайшие годы
ФАН11:22
«Газпром»: мировые цены на газ 2022–2024 годах будут постепенно снижаться с текущих рекордов
ПРАЙМ11:18
«Газпром» ждет среднюю цену на газ в 2022 году в размере свыше 280 долларов
Российская газета11:59
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