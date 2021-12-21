Экономика сегодня«Газпром» ожидает снижения цен на газ в ближайшие два годаКотировки, по мнению многих аналитиков, будут постепенно опускаться с текущих рекордных отметок.Экономика сегодняВ августе "Газпром" заявил, что прогнозирует среднюю цену по портфелю долгосрочных контрактов на газ, поставляемый компанией в европейское дальнее зарубежье в 2021 году, на уровне 269,6 доллара за тысячу кубометров.РИА НовостиЗаместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз цен на газ в Европе.RT на русскомНа пике 6 октября газовые фьючерсы едва превысили 1900 долларов за тысячу «кубов».Экономика сегодняЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняФАНRT на русскомLife.ruРоссийская газетаПодробнее о событии«Газпром» ожидает снижения цен на газ в ближайшие два годаЭкономика сегодня12:01«Газпром» ожидает, что средняя цена экспорта его газа в 2021 году превысит $280 за тыс. кубометровFinam.Ru11:13В «Газпроме» дали прогноз цен на газ в мире в ближайшие три годаRT на русском11:25«Газпром»: стоимость голубого топлива будет постепенно снижаться в ближайшие годыФАН11:22«Газпром»: мировые цены на газ 2022–2024 годах будут постепенно снижаться с текущих рекордовПРАЙМ11:18«Газпром» ждет среднюю цену на газ в 2022 году в размере свыше 280 долларовРоссийская газета11:59«Газпром» отметил значительный рост стоимости сырья и материаловТАСС11:47Показать ещёОценить9Поделиться