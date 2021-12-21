В августе "Газпром" заявил, что прогнозирует среднюю цену по портфелю долгосрочных контрактов на газ, поставляемый компанией в европейское дальнее зарубежье в 2021 году, на уровне 269,6 доллара за тысячу кубометров.
"Благодаря сбалансированной структуре нашего портфеля экспортных контрактов средняя цена поставок в 2022 году будет выше средней цены 2021 года даже в случае значительного снижения спотовых цен с текущих уровней", — добавил Садыгов.
Господин Кадыров добавил, что логичным и политически зеркальным ответом на жест Турции могло бы стать увековечение в Грозном имени основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное заключение в одной из турецких тюрем.
Ученые из британской компании ZOE, создавшей приложения ZOE COVID Study для отслеживания COVID-19, провели сравнительный анализ симптомов тысяч людей, у которых выявили коронавирус в октябре, когда в Лондоне доминировал дельта-вариант, и в декабре, когда его вытеснил омикрон-штамм.
Климатическую систему настроили на 24° C. Испытания проводились при температуре окружающей среды -20° C. Самый большой запас хода при таких условиях выявили у моделей Weilai EC6, Xiaopeng P7, Jikrypton 001, Nezha U, Gaohe HiPhi X, GAC Aion Y, Tesla Model Y, Geely Geometry C, Audi e-tron и Volkswagen ID.4X.
Военно-морские флаги подняли на первой серийной атомной подлодке проекта 885М ("Ясень-М") "Новосибирск" и первом серийном атомном стратегическом подводном крейсере проекта 955А ("Борей-А") "Князь Олег", старт церемонии дал президент России Владимир Путин во время расширенной коллегии Минобороны, передает корреспондент РИА Новости из военного ведомства.