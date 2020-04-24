Энергетика

РБКРБК«Газпром» предсказал падение добычи сланцевого газа в США

Американские компании могут начать снижать добычу сланцевого газа уже в ближайшее время, если низкие цены на газ сохранятся, сообщил зампредседателя правления «Газпрома» Олег Аксютин в интервью корпоративному журналу.
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«Газпром» ожидает снижения добычи сланцевого газа в США при низких ценах на газ и нефть

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