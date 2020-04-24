Энергетика

Rambler News ServiceRambler News Service«Газпром» ожидает снижения добычи сланцевого газа в США

«Газпром» ожидает снижения добычи сланцевого газа в США в ближайшее время из-за низких цен на нефть в мире и низких цен на газ в стране, заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Олег Аксютин в интервью корпоративному журналу «Газпром».
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«Газпром» ожидает снижения добычи сланцевого газа в США

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«Газпром» предсказал падение добычи сланцевого газа в США

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Что будет со сланцевым газом в США? Мнение эксперта

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Добыча сланцевого газа в США в ближайшее время обвалится — «Газпром»

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«Газпром»: низкие цены на газ и нефть вызовут снижение добычи сланцевого газа США

ПРАЙМ01:58
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