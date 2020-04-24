Энергетика
Rambler News Service«Газпром» ожидает снижения добычи сланцевого газа в США
«Газпром» ожидает снижения добычи сланцевого газа в США в ближайшее время из-за низких цен на нефть в мире и низких цен на газ в стране, заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Олег Аксютин в интервью корпоративному журналу «Газпром».
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Комментарии
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%
На прошлом заседании совета директоров ставка была сохранена на уровне 6%. До этого регулятор шесть раз подряд понижал ставку.
Коммерсантъ 06:31
Политика
Саакашвили принял предложение Зеленского стать вице-премьером
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером Украины.
Известия 06:02
Армия и оружие
В ВС России создали группировку военных для борьбы с коронавирусом
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в российских вооружённых силах была создана группировка в 30 тыс. военных для борьбы с коронавирусом.
RT на русском 05:38
Общество
В общественном транспорте Свердловской области введут масочный режим
В общественном транспорте в Свердловской области будет введён масочный режим.
Уральский меридиан 05:48
Общество
44 человека за сутки заболели коронавирусом в Самарской области
По информации оперштаба на 11:30, пятницы, 24 апреля, на территории Самарской области подтверждены еще 44 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:36
Общество
Калининградские непродовольственные магазины откроют 29 апреля
Непродовольственные магазины в Калининградской области, работа которых была приостановлена из-за коронавируса, откроются 29 апреля, парикмахерские — 4 мая, сообщил журналистам губернатор области Антон Алиханов.
РИА Новости 06:11
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Политика
Донецку вернули название Сталино на три дня в году
Донецку на три дня в году вернули прежнее название Сталино, указ подписал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Lenta.ru 03:16
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru вчера в 08:38
Недвижимость
Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.
ТАСС вчера в 13:24
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Общество
Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов, которые пока закрылись для посетителей из-за коронавируса.
Интерфакс вчера в 09:01
Энергетика
В Кремле оценили прогнозы Deutsche Bank об исчерпании ФНБ России
Ранее Эксперты Deutsche Bank предположили, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета будет достаточно на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Газета.Ru 06:16
Экономика
Чистая прибыль «Северстали» упала почти в шесть раз на фоне пандемии
Чистая прибыль «Северстали» в первом квартале 2020 года упала почти в шесть раз относительного аналогичного периода прошлого года — с $428 млн до $72 млн, сообщила пресс-служба компании.
РБК 02:30
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Общество
Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал в отставку
"Начальник ГУ МВД России по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - сказали в пресс-службе.
ТАСС 06:11
Наука
О безумных экспериментах с коронавирусом китайцев рассказал учёный
Профессор Петр Чумаков, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН, заявил, что китайские ученые в лаборатории в Ухане проводили безумные эксперименты с коронавирусом.
ToDay News Ufa вчера в 14:17
Экономика
Россиянам объяснили, почему деньги не будут раздаваться
Российские власти в условиях кризиса и коронавирусной пандемии не собираются проводить повсеместную раздачу денег гражданам, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 04:45
Шоу-бизнес
Дарина Эрвин призналась, чем покорила сердце Александра Цекало
Всем известна мудрость, что пусть к сердцу мужчины лежит через желудок. Однако, сексуальная художница так не считает.
Paparazzi.ru 04:40
Общество
Российский ученый назвал сроки создания вакцины от коронавируса
По последним данным, в перечне кандидатных вакцин против COVID-19, сформированном ВОЗ, числятся 83 препарата, среди которых 77 находятся на стадии доклинических исследований, а еще шесть проходят клинические исследования на людях.
Известия 06:07
Общество
Власти Москвы оценили возможность смягчения мер на майские праздники
Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».
RT на русском 06:31
Общество
В России за сутки выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 5849 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в 82 регионах, сообщили в оперативном штабе.
РБК 04:03
Политика
Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции в России
По мнению пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова, есть еще она неделя, чтобы решить вопрос о продлении самоизоляции в России.
Газета.Ru 06:24
Общество
В Чехии гражданам разрешили свободно передвигаться по стране
Правительство Чехии отменило запрет на свободное передвижение граждан по стране.
Газета.Ru 05:55
Общество
Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года
Напомним, что Минобрнауки с 16 марта рекомендовало вузам перейти на удаленное обучение, чтобы препятствовать распространению COVID-19.
RuNews24.ru 22 апреля в 06:22
Политика
Кремль надеется, что конфликт в редакции газеты «Ведомости» разрешится
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков надеется, что конфликт в редакции газеты "Ведомости" разрешится и издание продолжит свою деятельность.
ТАСС 06:29
Происшествия
В Ярославской области обрушился пешеходный мост
Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, 22 апреля 2020, 16:38 — REGNUM В поселке Борисоглебский Ярославской области произошло обрушение пролета пешеходного моста через реку Устье.
REGNUM 22 апреля в 09:38
Общество
Граждане в регионах смогут оформить цифровой пропуск на 24 часа
Граждане смогут оформлять пропуск только на 24 часа.
Российская газета 03:59
Путешествия
Ростуризм предложил ввести в России многократные визы
"Обсуждаем возможность выдачи классических туристских виз с многократным въездом после открытия границ на срок до пяти лет, а также сокращение сроков их оформления до трех рабочих дней, по аналогии с электронными визами", - сообщили в пресс-службе.
ТАСС 04:46
Общество
Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России
Карантин и самоизоляция в России не продлятся дольше июня, сообщил Дождю источник, близкий к оперативному штабу по противодействию коронавирусу в России.
Дождь вчера в 11:21