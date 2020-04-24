Энергетика
МонаВистаГазпром ожидает существенного снижения в США добычи сланцевого газа
"Газпром" прогнозирует в ближайшее время существенного снижения в США добычи сланцевого газа. Об этом заявил зампред правления компании Олег Аксютин, передает РИА Новости. По словам Аксютина, при сохранении в США низких цен на газ снижение добычи неизбежно.
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Комментарии
Общество
В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции
Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне.
Российская газета 07:03
Происшествия
От «Яндекса» потребовали информацию после сообщений о ЧП с таксистом
Власти Москвы потребовали от "Яндекса" всю информацию после сообщений об избиении таксистом девушки из-за несработавшего пропуска.
РИА Новости 06:45
Общество
Голикова назвала число молодых жертв коронавируса
Как сообщила вице-премьер, четверо умерших (или 0,65%) — это молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет.
НТВ 12:58
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
Общество
Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса
Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
RT на русском 12:08
Общество
Роспотребнадзор назвал регионам условия для открытия парикмахерских
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, сообщил представитель службы.
Ведомости 09:46
Шоу-бизнес
Дана Борисова обвинила Анастасию Волочкову в алкоголизме
Дана Борисова не устает заявлять, что не употребляет алкоголь и запрещенные препараты уже около трех лет.
Paparazzi.ru 04:56
Экономика
Набиуллина рассказала о рисках раздачи денег населению
Прямая раздача денег населению может привести к инфляционному "взрыву".
Российская газета 13:14
Общество
Попова призвала сохранить ограничения ещё на один инкубационный период
Жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 13:34
Футбол
Аршавин считает, что «Зениту» стоит продать Азмуна и вернуть Кокорина
Бывший нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин высказал мнение, что петербургскому клубу стоит продать Сердара Азмуна, и вернуть в свой состав Александра Кокорина.
RT на русском 14:12
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 11:52
Политика
Еще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией
Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
ТАСС 05:46
Музыка
The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустили новую песню
Группа Rolling Stones решила выпустить песню «Living in a Ghost Town» именно сейчас, так как трек хорошо описывает ситуацию в связи с распространением коронавируса.
Дилетант 06:38
Общество
МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену Ренато Усатому
МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей.
ТАСС 10:18
Политика
Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
Газета.Ru 08:38
Общество
Роспотребнадзор описал поэтапное возобновление работ кафе и ресторанов
Роспотребнадзор разработал рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов после окончания эпидемии коронавируса.
KM.ru вчера в 10:16
Армия и оружие
В США не исключили «повреждения» российского Т-14 «Армата» в Сирии
Отправка Россией своего перспективного танка Т-14 "Армата" в Сирию может закончиться провалом. Об этом пишет американское издание The Drive.
Газета.Ru 22 апреля в 04:14
Происшествия
Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома
В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru 22 апреля в 07:31
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
RT на русском 10:40
Общество
СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники
В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
Шоу-бизнес
Татьяну Буланову выписали из больницы
Певицу Татьяну Буланову, которую ранее госпитализировали в научный исследовательский центр им. В. А. Алмазова с подозрением на микроинсульт, выписали из больницы.
ТАСС 11:46
Общество
Путин призвал поддержать отечественный автопром
Национальная служба новостей 08:16
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
Общество
Испанские ученые выяснили способ проникновения коронавируса в страну
Проведя исследования генома SARS-CoV-2 у испанских пациентов, группа ученых из Института здоровья Карлоса III в Мадриде выяснила, что большинство из вирусов в Испании принадлежат к семействам G и S, которые связаны с выявленным 1 февраля случаем в Шанхае, однако коронавирус попал в Испанию не из Китая.
Известия 13:05
Политика
США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
Происшествия
В Саратовской области умерли два пациента с коронавирусом
Два пожилых человека с коронавирусной инфекцией скончались в Саратовской области от основных тяжелых заболеваний, общее число умерших пациентов с COVID-19 в регионе выросло до шести человек, сообщил в пятницу областной минздрав.
РИА Новости 09:11
Политика
В Коми снова сменился министр здравоохранения
Минздрав Республики Коми временно возглавил Борис Александров, прежний министр Виктория Филин проработала на посту две недели.
ТАСС 10:07
Политика
Правительство Украины уволило глав таможни и фискальной службы
Правительство Украины провело в пятницу внеочередное заседание, на котором уволило главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова, а также руководителя Государственной фискальной службы Сергея Верланова.
ТАСС 13:33
Энергетика
Польша заявила о невыполнении «Газпромом» решения суда о снижении цены
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что «Газпром» выставил ей счета за газ на старых условиях, то есть без учета решения Стокгольмского арбитража.
Коммерсантъ 10:53