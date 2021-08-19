«Газпром» объявил, что рассчитывает уже в этом году поставить по газопроводу «Северный поток-2», строительство которого почти завершено, 5,6 млрд кубометров газа. Это означает, что компания ожидает ввод первой нитки газопровода в эксплуатацию не позже середины октября.В источнике
Если запуск "Северного потока — 2" не задержат, "Газпром" сможет до конца года дополнительно поставить в Европу объем газа, сопоставимый с вместимостью крупнейшего европейского подземного хранилища, рассказала РИА Новости директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.
"Суд признал законным решение 422-го участка мирового суда по четырем протоколам, составленным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ), по которым на компанию был наложен штраф на общую сумму 17 млн рублей", - сказали в пресс-службе.