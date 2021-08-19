«Газпром» объявил, что рассчитывает уже в этом году поставить по газопроводу «Северный поток-2», строительство которого почти завершено, 5,6 млрд кубометров газа. Это означает, что компания ожидает ввод первой нитки газопровода в эксплуатацию не позже середины октября.

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С чего всё началось Эксперт Vygon Consulting Белова: «Северный поток 2» к 2022 году может прокачать пять млрд кубометров Если запуск "Северного потока — 2" не задержат, "Газпром" сможет до конца года дополнительно поставить в Европу объем газа, сопоставимый с вместимостью крупнейшего европейского подземного хранилища, рассказала РИА Новости директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. РИА Новости 20:37