Энергетика

DixiNewsDixiNews«Газпром» озвучил сумму долга Белоруссии за газ

"Газпром" сможет начать переговоры по новым поставкам газа в Белоруссию на 2021 год лишь после урегулирования вопроса о долге соседей за сырье. Задолженность на данный момент составляет в 165,6 миллиона долларов. Об этом сообщил в пятницу, 29 мая, Алексей Миллер председатель правления компании.
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с чего всё началось

«Газпром» озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ

"Газпром" будет готов начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
РИА Новости29 мая в 08:26

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«Газпром» простит Белоруссии газовые долги

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Белоруссия отказалась возвращать России долг за газ

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Минэнерго Белоруссии утверждает, что не имеет задолженности за российский газ

ТАСС29 мая в 11:29

Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долгов перед «Газпромом»

РБК29 мая в 14:42

В Белоруссии заявили об отсутствии долгов за импорт газа

RT на русском29 мая в 11:13
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Утром - деньги, вечером - цены: Газпром готов обсудить с Беларусью цену на газ на 2021 год, но только после погашения долга

КП - Беларусь29 мая в 10:01
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
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В России подтвердили 9 тыс. новых случаев коронавируса

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Новая взлетно-посадочная полоса и прочая аэродромная инфраструктура, по данным "Ъ", обойдутся еще в 9 млрд руб. Основное финансирование, согласно комплексному плану развития магистральной инфраструктуры (КПМИ), начнется с 2022 года, будет выделено 790 млн руб. Обычно в России аэропортовые терминалы строятся за счет частных инвесторов, и в Грозном говорят о возможности их привлечения в проект.
Коммерсантъ вчера в 18:05
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Общество

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

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Космос

Американские астронавты перешли с Crew Dragon на МКС

Астронавты Даг Херли и Боб Бенкен смогли перейти на МКС с корабля Crew Dragon от компании SpaceX.
VSE42.RU вчера в 22:04
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Происшествия

В Крыму пропала шестилетняя девочка

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Общество

Девушка Сергачева рассказала о протестах в США

Pravda.Ru 03:06
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Врачам на Алтае предложили стать уборщиками. СК начал проверку

«Организована процессуальная проверка по сообщению средств массовой информации о сокращении врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Телеканал 360° 30 мая в 08:59
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Общество

Названы изменения в жизни россиян с 1 июня

Приятная новость ждет россиян, которые до последнего надеялись хорошо провести свой отпуск — с июня к работе вернутся туристические объекты в Крыму, Карелии и Краснодарском крае.
Городовой 03:55
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Гаджеты

Опубликованы характеристики смартфонов Redmi 9, Redmi 9C и Redmi 9A

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Дни24 вчера в 11:06
Происшествия

Чемпион НБА избил белого мужчину на фоне протестов в США

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Почему у внедорожных версий делают рифленую крышу, если у седанов она гладкая

Крыши многих внедорожных версий обладают рёбрами. А у других авто, включая также седаны, они гладкие.
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Экономика

ВТБ запустил кредиты для бизнеса под 2% годовых

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Общество

Путин поручил дополнить перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны расширить перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса.
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Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
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Общество

Россия может стать экспортёром препарата против коронавируса

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REGNUM 03:54
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
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Общество

В России запретили взыскивать долги с социальных выплат

Принудительное списание долгов с выплат социального характера в России исключается с 1 июня. Вступил в силу соответствующий закон 1 июня.
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Первоклассники пойдут в школу по новым правилам

Запись в первый класс для детей, закрепленных за определенной школой, начинается не позже 1 февраля.
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Парад Победы 24 июня объявлен выходным днем

В июне россияне смогут отдохнуть на один день больше, чем обычно. Парад Победы, который перенесли из-за коронавируса, будет выходным днем.
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В России официально зарегистрировано 2,09 млн безработных.
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Общество

Еще 2060 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, у которого нет хронических заболеваний и имеется отрицательный результат на ВИЧ и гепатиты В и С. Врачи считают, что кровь вылечившегося от коронавируса содержит антитела, которые помогут побороть инфекцию.
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Здоровье

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Финансы

Курс доллара упал ниже 70 рублей

Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
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Происшествия

На Кубани выявлено 80 новых носителей коронавируса, один человек умер

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Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО

Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
ТВК вчера в 02:58
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Происшествия

В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19

Ранее сообщалось, что по данным на понедельник в Кузбассе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 32 из которых – в Новокузнецке.
РИА Новости 01:28
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Общество

Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом

Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах.
Коммерсантъ 02:24
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Экономика

В России может закрыться до 30% салонов связи

Еще 36,5% более оптимистичны и полагают, что будет закрыто 10–20% торговых точек.
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В Госдуму внесли проект закона о пособиях для домохозяек

В Государственную думу был внесён законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек.
RT на русском вчера в 20:56
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Общество

В РФ за сутки выявили 9035 случаев заражения коронавирусом

Москва, 1 июня 2020, 10:46 — REGNUM За минувшие сутки в России выявлено 9035 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:46
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