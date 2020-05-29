Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Газпром» озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ

"Газпром" будет готов начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
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Миллер назвал сумму долга Белоруссии перед «Газпромом»

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В Брянской области продлили режим повышенной готовности

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