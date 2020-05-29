Энергетика
РИА Новости«Газпром» озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ
"Газпром" будет готов начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
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Ноутбук Samsung Galaxy Book S получил поддержку Wi-Fi 6
Megaobzor.com 08:25
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В Турции на пляжах запретят курить сигареты и кальян
Загорать на своих полотенцах будет запрещено. Кроме того, нельзя будет курить на пляже.
Газета.Ru 05:47
Общество
В Москве возобновились задержания пикетчиков на Петровке, 38
Пикеты начались 27 мая после задержания корреспондента «Новой газеты» Ильи Азара и Виктора Немытова, которые стояли у здания МВД на Петровке, 38 в одиночных пикетах в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Коммерсантъ 08:29
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов
Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения.
Российская газета 06:52
Общество
Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели
Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
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Приз лучшего снайпера НХЛ предложили переименовать в честь Овечкина
ProstoProSport 01:00
Музыка
Вышел новый клип группы «Кино» на песню «Мама, мы все тяжело больны»
Музыкальная группа "Кино" представила клип к композиции "Мама, мы все тяжело больны", в который вошли архивные съемки с Виктором Цоем и анимация для будущего концерта.
Народные новости 06:00
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Армия и оружие
Штурмовики Су-25СМ3 ЮВО начали готовиться к параду Победы 24 июня
Парады пройдут в десяти городах ЮВО 24 июня. Около 30 самолетов участвуют в тренировках, в том числе новейшая модификация Су-25СМ3.
Политическая Экспертиза вчера в 02:39
Политика
МИД РФ: перемирие в Ливии окончательно сорвано
Выступая на онлайн-конференции Московского дипломатического клуба, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация в Ливии — не просто тяжелая, она продолжает деградировать, передает РИА Новости.
Вести.Ru 07:59
Общество
Онищенко заявил об опасности заражения коронавирусом в подъездах
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
Футбол
Рами скрыл от «Сочи» серьезную травму. Контракт аннулирован
В среду адвокат Жюль Планк, представляющий интересы 34-летнего защитника Адиля Рами, заявил RMCSport, что футболист не собирается соблюдать обязательства по отношению к «Сочи», подписавшему француза в феврале этого года, так как ему не платят зарплату.
Спорт-Экспресс 27 мая в 18:57
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Наука
Уральские биологи обнаружили у пресноводных рыб феномен отчаяния
Биологи Уральского федерального университета пришли к выводу, что отчаяние — один из симптомов депрессии — гораздо более древний механизм, чем до сих пор считалось, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва 03:51
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала, как вышла на сцену пьяной
Paparazzi.ru 08:17
Общество
Минтруд рассказал о пенсионном стаже работающих с COVID-19 медиков
Пенсионный стаж медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом, в 2020 году будет формироваться из расчёта день за три, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства труда.
RT на русском 08:36
Политика
Мишустин заявил об «осторожном» смягчении карантинных мер в РФ
Москва, 29 мая 2020, 13:40 — REGNUM В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется.
REGNUM 06:40
Политика
Часть участников парада Победы заменят
ТАСС вчера в 17:11
Общество
В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры
«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 08:25
Наука
Врачи выявили частый симптом при легком течении коронавируса
Исследователи предполагают, что потеря вкуса связана с относительно легким течением болезни и симптом поможет выявлять носителей без типичных признаков инфекции.
Российская газета 00:50
Общество
В Брянской области продлили режим повышенной готовности
Брянск, 29 мая 2020, 15:07 — REGNUM Режим повышенной готовности продлевается в Брянской области.
REGNUM 08:07
Происшествия
Со стены Новгородского кремля обрушилась часть облицовки
На территории Новгородского государственного музея-заповедника произошло обрушение части облицовки стены кремля.
РБК 08:27
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
Политика
В рабочей группе высказались о ситуации с голосованием по Конституции
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Талия Хабриева заявила РИА Новости, что не видит необходимости затягивать процесс определения даты голосования.
RT на русском 06:20
Шоу-бизнес
Пригожину и Лепсу отказали в получении МРОТ
Известно, что эстрадному исполнителю Григорию Лепсу было отказано.
Газета.Ru 07:25
Происшествия
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс вчера в 16:22