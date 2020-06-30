«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
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"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.В источнике
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