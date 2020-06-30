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Газета.RuГазета.Ru

«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда

"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.В источнике
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«Газпром» вернул Польше полтора миллиарда долларов за газ

Lenta.ruвчера в 12:42

Польская PGNiG подтвердила получение от «Газпрома» переплаты за газ

ТАСС02:32

«Газпром» заплатил польской PGNiG по решению Стокгольмского арбитража

РБКвчера в 13:46

«Газпром» заплатил польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ

Коммерсантъвчера в 13:34

«Газпром экспорт» перечислил польской PGNiG средства по решению арбитража

РИА Новостивчера в 12:51

PGNiG подтвердил перевод от «Газпром экспорта» средств по решению суда

RT на русском02:45

«Газпром» вернул Польше переплату за газ по решению Стокгольмского арбитража

Интерфаксвчера в 12:36
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Discord перестанет быть платформой только для геймеров

Создатель Discord Джейсон Цитрон объявил, что платформа перестанет ориентироваться только на геймеров Разработчики хотят расширить аудиторию, привлекая к мессенджеру людей с совершенно разными вкусами и интересами.
Игромания.рувчера в 13:47
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На территории храма в Ленобласти найдены останки связанного человека

Сосновый Бор, Ленинградская область, 1 июля 2020, 11:11 — REGNUM В Ломоносовском районе Ленинградской области во время земляных работ на территории Храма Святых Царственных Страстотерпцев найдены останки связанного по рукам и ногам человека.
REGNUM04:11
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Барселона — Атлетико 2:2

Футболист испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси забил 700-й гол в карьере, сообщается в официальном микроблоге клуба в Twitter.
РИА Новости17:25
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NYT сообщила о доказательствах «сговора» России с талибами

NYT пишет, что информация о перехвате данных по банковским переводам подрывает утверждения чиновников Белого дома, заявлявших, будто разведка не решалась доложить о «сговоре» России с талибами президенту США Дональду Трампу.
РБК20:02
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Новая инфекционная больница в Воронеже откроется в июле

22 апреля Владимир Путин дал поручение о строительстве в Воронеже инфекционной больницы, 24 апреля был определен участок — на окраине города, рядом с действующей БСМП №8. 25 апреля началось строительство.
Kursk.comвчера в 16:02
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