Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле

Адвокат Эльман Пашаев в беседе с "Вечерней Москвой" признался, что удивлен тем, что в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова "объявилось так много потерпевших".