Энергетика
Газета.Ru«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
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Здоровье
Онищенко заявил, что второй волны коронавируса не случится
Депутат Госдумы, академик РАН, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко выразил уверенность, что второй волны коронавируса нового типа не будет.
Газета.Ru вчера в 10:39
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Общество
Обвинявшие Вайнштейна в домогательствах женщины получат $19 млн
Женщины, которые обвиняли американского кинопродюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и дискриминации, получат компенсации на общую сумму в $19 млн.
Известия вчера в 23:47
Футбол
Второй подряд матч «Оренбурга» отменили из-за вспышки коронавируса
Команде из Оренбурга засчитали техническое поражение со счетом 0:3.
РБК 04:09
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с лосем в Рязанской области
Пассажир иномарки погиб в результате столкновения машины с лосем в Рязанской области. Трем пострадавшим оказана медицинская помощь.
Известия 03:58
Здоровье
Профессор назвал пять самых опасных продуктов на прилавках
Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков дал в Instagram рекомендации по выбору продуктов в супермаркете, обозначив самые вредные экземпляры.
Российская газета 00:33
Общество
С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей
С 1 июля граждане России могут получить единовременную выплату на каждого ребенка до 16 лет – сумма составляет 10 тыс. рублей.
Газета.Ru 03:48
Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости вчера в 10:29
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Политика
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию на одном из УИКов Москвы.
Lenta.ru 04:08
Общество
Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года.
ТАСС вчера в 17:11
Политика
Бывший канцлер ФРГ прокомментировал санкции по «Северному потоку – 2»
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что готовящиеся санкции США против «Северного потока – 2» являются намеренным расторжением трансатлантического партнерства.
Известия 00:10
Здоровье
Главный инфекционист США предупредил о риске 100 тыс. заражений в день
США могут столкнуться с ситуацией, при которой количество выявленных за день зараженных вырастет до 100 тыс. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США доктор Энтони Фаучи, передает CNN.
РБК 00:12
Общество
В России выявили 6556 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 6556 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 216 человек, выписались из больниц 10 281, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 03:55
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Футбол
«Сельта» продлила аренду Смолова до конца сезона
Испанский футбольный клуб "Сельта" продлил аренду российского нападающего Федора Смолова, права на которого принадлежат московскому "Локомотиву", до фактического окончания сезона.
Вести.Ru 02:38
Общество
Столетняя женщина выздоровела от коронавируса в Ростовской области
В Ростовской области вылечили от коронавируса 100-летнюю женщину.
Газета.Ru 02:29
Здоровье
В Пермском крае провели рекордное число тестов на коронавирус за сутки
На заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом главный санитарный врач по Пермскому краю Виталий Костарев предложил дать первичным тестам на COVID-19, проводимым в трех лабораториях региона, статус окончательных и не требующих вторичного референс-тестирования в лабораториях Роспотребнадзора.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 01:48
Общество
В Москве выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 с апреля
В Москве за сутки выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 за три месяца, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
RT на русском 03:59
Транспорт
Злостным нарушителям ПДД хотят запретить пользоваться каршерингом
Водителям, которые систематически нарушают правила дорожного движения, следует запретить пользоваться услугами каршеринга.
Известия 03:19
Футбол
«Барселона» сыграла вничью с «Атлетико» в матче чемпионата Испании
Поединок состоялся на арене «Камп Ноу» и закончился результативной мировой со счетом 2:2.«Барселона» открыла счет в матче на 11-й минуте.
Vprognoze.ru 02:23
Здоровье
С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Врач-иммунолог Михаил Костинов рассказал изданию URA.RU о том, как могут развиваться события с коронавирусом с 1 сентября.
Live24 вчера в 14:35
Киберспорт
2 июля Ubisoft представит свою королевскую битву
Компания Ubisoft запустила сайт Hyper Scape — футуристичной королевской битвы.
Матч ТВ вчера в 05:03
Политика
Как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Главное
Как проходило предварительное голосование Электронное голосование в Москве и Нижнем Новгороде завершилось 30 июня в 20:00 мск.
РБК 03:52
Политика
Посольство России направило в Госдеп ноту после статьи о талибах
На минувшей неделе газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей разведки США написала, что российская военная разведка якобы предлагала заплатить связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
РИА Новости вчера в 12:57
Общество
135 случаев коронавируса выявили за сутки в Мурманской области
Всего с начала пандемии — 2293 выявили на стройке в Белокаменке, 3053 на остальной территории Мурманской области.
Kursk.com 03:45
Армия и оружие
ФСВТС указала на невозможность реэкспорта С-400 без согласия России
Россия начала поставки С-400 в Турцию летом прошлого года.
РИА Новости вчера в 12:56
Политика
Китай посоветовал США «попробовать» ввести санкции против Гонконга
Китай покажет решимость защищать себя и нанести ответный удар, если США попробуют ввести санкции против Гонконга из-за закона о национальной безопасности, заявил представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Чжао Сяомин 1 июля на брифинге.
ИА Красная Весна 02:08