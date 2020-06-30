Энергетика
Газета.Ru«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
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Происшествия
Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»
Известия вчера в 14:22
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле о ДТП
REGNUM вчера в 23:40
Политика
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
За четыре дня голосования поправки в Конституцию поддержали около 76% россиян.
9111.ru 29 июня в 04:22
Общество
С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей
Ранее в Минтруде заявили, что родители более 21 млн детей получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с трёх до 16 лет 23 июня президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
RT на русском вчера в 18:50
Политика
Бывший канцлер ФРГ прокомментировал санкции по «Северному потоку – 2»
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что готовящиеся санкции США против «Северного потока – 2» являются намеренным расторжением трансатлантического партнерства.
Известия 00:10
Общество
В Пензенской области продлены ограничения из-за коронавируса
Ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавируса в Пензенской области продлили до 12 июля.
The Penza Post вчера в 23:00
Космос
Ученые нашли неожиданный способ борьбы с глобальным потеплением
Вечерняя Москва 28 июня в 04:33
Культура
Актер Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни
Советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни.
Известия вчера в 19:08
Происшествия
СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян
РИА Новости вчера в 13:58
Общество
Число миллиардеров в мире выросло до рекордного уровня
Согласно исследованию, в 2019 году в мире насчитывалось 2825 миллиардеров, что на 221, или на 8,5%, больше, чем годом ранее.
РБК вчера в 15:24
Технологии
Принудительное обновление для Windows 10 замедляет работу ПК
Подчеркивается, что после обновления операционной системы начинают медленнее запускаться приложения, наблюдаются изменения показателей FPS в играх.
Evo-rus.com вчера в 03:19
Футбол
Дубль Фернандеша помог «МЮ» крупно обыграть «Брайтон» в матче АПЛ
"Манчестер Юнайтед" нанес крупное поражение "Брайтону" в выездном матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости вчера в 17:19
Общество
На 12:00 явка жителей Иркутской области на голосование по поправкам составила 33,71%
Иркутская областная избирательная комиссия опубликовала данные о явке жителей региона на голосование по поправкам в Конституцию РФ на 12:00.
Твой Иркутск 01:30
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала подо Ржевом
Президент России Владимир Путин передал записку ветерану Великой Отечественной войны Николаю Черных во время торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.
Газета.Ru вчера в 12:40
Происшествия
В Подмосковье в ДТП с участием автобуса пострадали восемь человек
В результате ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля такси в Подмосковье пострадали восемь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД России.
RT на русском 01:55
Общество
Общее число заразившихся коронавирусом в мире составило 10 450 628
На второй строчке Бразилия (1 млн 400 тысяч человек), Россия (почти 647 тысяч) оказалась на третьем месте.
Говорит Москва 01:43
Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС России, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ.
RT на русском 29 июня в 08:33
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club рассказал о страданиях Харламова из-за Асмус
Шоумен и актёр Гарик Харламов очень тяжело переживал нападки в Интернете из-за откровенной сцены с участием его жены Кристины Асмус в фильме «Текст».
News.ru вчера в 12:48
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
Жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля. Повышение платы может составить от 2,4 процента до 6,5 процента в зависимости от региона.
Российская газета 29 июня в 09:23
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Армия и оружие
В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия
Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, сто спасти ядерную сделку можно только при условии возвращения всех сторон к СВПД.
REGNUM 01:56
Общество
В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви
Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru вчера в 17:43
Футбол
«Химки» приняли решение играть в РПЛ в следующем сезоне
Напомним, в досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Химки» заняли второе место.
ODDS.ru вчера в 08:46
Футбол
Гол Криштиану Роналду помог «Ювентусу» обыграть в гостях «Дженоа»
Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:53
Здоровье
Режим повышенной готовности в Хакасии продлили до 12 июля
Глава Хакасии Валентин Коновалов принял решение продлить до 12 июля режим повышенной готовности, объявленный в республике в конце марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Байкал24 вчера в 15:34
Кино
Рэй Фишер отказался от слов поддержки «Лиги справедливости» Уидона
Рэй Фишер, исполнивший в «Лиге справедливости» партию Киборга, отказался от своих слов поддержки версии фильма Джосса Уидона.
Игромания.ру вчера в 08:01
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости вчера в 05:57
Общество
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году
ЦОС предполагает создание условий для реализации образовательных программ с применением электронных технологий для всех уровней образования.
АТВмедиа 29 июня в 02:30
Кино
Гран-при кинофестиваля «Зеркало» получил индийский фильм «Назир»
Гран-при XIV кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» получил индийский фильм «Назир» режиссера Аруна Картика.
Коммерсантъ вчера в 18:31