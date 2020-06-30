Энергетика
Газета.Ru«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Читать в источнике
Оценить731
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 03:08, Ашберн
Экономика
Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года.
ТАСС вчера в 17:11
Футбол
Невилл рассказал о главном достижении Клоппа
Газета.Ru вчера в 22:26
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Финансы
Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс вчера в 11:36
Культура
Актер Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни
Советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни.
Известия вчера в 19:08
Политика
Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
РИА Новости вчера в 06:58
Наука
Выявлена причина алмазных дождей на Уране и Нептуне
Live24 вчера в 05:37
Политика
Бывший канцлер ФРГ прокомментировал санкции по «Северному потоку – 2»
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что готовящиеся санкции США против «Северного потока – 2» являются намеренным расторжением трансатлантического партнерства.
Известия 00:10
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Футбол
Дубль Фернандеша помог «МЮ» одержать победу над «Брайтоном»
Следующей встречей для "Манчестера" станет четвертого июля поединок с "Борнмутом".
CT news 02:46
Общество
С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей
Ранее в Минтруде заявили, что родители более 21 млн детей получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с трёх до 16 лет 23 июня президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
RT на русском вчера в 18:50
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Известия 29 июня в 15:44
Гаджеты
Samsung готовит NVMe SSD модели 980 PRO — ёмкостью до 1 ТБ
Южнокорейские регуляторы подтвердили скорый выход новой линейки SSD-накопителей типа M.2 NVMe компании Samsung.
Игромания.ру 02:52
Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости вчера в 10:29
Здоровье
Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака
Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1».
Evo-rus.com вчера в 14:36
Футбол
«Сельта» продлила аренду Смолова до конца сезона
Испанский футбольный клуб "Сельта" продлил аренду российского нападающего Федора Смолова, права на которого принадлежат московскому "Локомотиву", до фактического окончания сезона.
Вести.Ru 02:38
Происшествия
Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»
Известия вчера в 14:22
Общество
Подмосковье проведет эксперимент по вывозу масок и медицинских отходов
Московская область собирается с 1 августа провести эксперимент по обращению с медицинскими и биологическими отходами — от сбора и вывоза до обезвреживания.
РБК 02:03
Происшествия
В Задонске умерший врач не имел положительный тест на COVID-19
В Telegram-канале липчане сообщили, что от COVID-19 умер заместитель главврача Задонской ЦРБ.
Kursk.com 02:55
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, по которому с 1 октября 2020 года оклады силовиков и военных вырастут на 3%. Постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Известия вчера в 17:34
Общество
С 1 июля россиян обязали устанавливать умные счетчики. Что это значит
Механизм умного счетчика Основное отличие умных счетчиков от старых приборов учета заключается в том, что они станут осуществлять хранение и защиту данных о расходе электроэнергии и передавать их напрямую в энергетические компании, пояснил адвокат, управляющии партнер юридическои компании AVG Legal Алексеи Гавришев.
РБК 02:44
Армия и оружие
ФСВТС указала на невозможность реэкспорта С-400 без согласия России
Анкара не сможет продать Вашингтону российские С-400 без согласия Москвы, заявила РИА Новости во вторник официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева.
РИА Новости вчера в 12:56
Футбол
Бывший вратарь «Спартака» Митрюшкин покинул швейцарский ФК «Сьон»
ТАСС Спорт вчера в 14:47
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Происшествия
В Подмосковье в ДТП с участием автобуса пострадали восемь человек
В результате ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля такси в Подмосковье пострадали восемь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД России.
RT на русском 01:55
Общество
В Екатеринбурге к 11 утра проголосовали более 15 тысяч человек
В Екатеринбурге к 11 утра 1 июля проголосовали более 15 тысяч человек.
Областная газета 02:25
Гаджеты
Xiaomi представила крошечную колонку за 7 долларов
Компания Xiaomi представила новую умную колонку Xiaomi XiaoAI Portable Speaker, которая поддерживает голосовое управления другими устройствами умного дома, а также позволяет находить информацию в Сети, прогноз погоды, запускать музыку и выполнять все остальные функции, свойственные умным динамикам.
iXBT.com 01:38
Общество
В Татарстане назвали число избирателей, проголосовавших к 1 июля
Большинство избирателей Татарстана приняли участие в голосовании по поправкам в конституцию РФ до 1 июля, явка до основного дня голосования составила около 70%, сообщил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев в среду.
РИА Новости 01:52
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости 29 июня в 12:25