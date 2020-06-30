Энергетика
Газета.Ru«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
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«С удовлетворением информирую, что получил подтверждение того, что деньги от «Газпром экспорт» уже находятся на нашем счету», — написал глава PGNIG Ежи Квечиньский в Twitter.RT на русском02:45
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Политика
Москва предлагала Минску вынести полномочия на наднациональный уровень
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что российская сторона в рамках интеграции предлагала республике передать большую часть управленческих полномочий на наднациональный уровень в Союзном государстве.
RT на русском 07:20
Происшествия
СК заинтересовался сотрудником Генпрокуратуры, ударившим полицейского
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту применения насилия в отношении полицейского бывшим сотрудником Генеральной прокуратуры России", - сообщили в среду в СК России.
Российская газета 06:28
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Здоровье
Коронавирус в США. Ожидают до 100 тысяч случаев в сутки
Инфекционист Энтони Фаучи считает, что страна вполне может приблизиться к психологическому порогу в 100 тысяч новых случаев в сутки в самое ближайшее время.
SciencePop 02:02
Авто
Volkswagen официально представил обновленный Tiguan
Компания Volkswagen представила обновленный кроссовер Volkswagen Tiguan.
Автоновости дня 04:04
Политика
Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru 05:28
Политика
Средняя явка на голосовании по России приблизилась к 57,5%
В России ЦИК озвучил данные по явке на голосовании в среднем по стране. К 12:00 проголосовало 57,43% избирателей.
Мойка78 05:37
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
Общество
В КоАП может не появиться штрафа за превышение до 20км/ч
Издание Autonews выяснило, что Госавтоинспекция не планирует пока вводить штраф за превышение скорости на 20 км/ч.
SpeedMe 05:39
Технологии
NVIDIA отрицает занижение выручки от продаж видеокарт майнерам
Сторона обвинения строит свои доводы преимущественно на данных исследования Prysm Group, которое приписывает NVIDIA выручку в размере $1,126 млрд от реализации игровых видеокарт майнерам.
3DNews 03:37
Политика
NYT сообщила о своих доказательствах «сговора» талибов с Москвой
Газета The New York Times сообщает, что получила свидетельства того, что американские спецслужбы перехватывали электронные данные о крупных переводах с банковского счета, контролируемого российской военной разведкой, на счет, связанный с движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ).
BFM.ru 06:24
Общество
В Петербурге огласили данные экзитпола на 14 часов
Санкт-Петербург, 1 июля 2020, 14:31 — REGNUM По данным экзитпола, в Петербурге несколько снизилась доля проголосовавших за поправки к Конституции.
REGNUM 07:31
Авто
В интернете опубликовали изображения кросс-универсала Toyota Camry
Сделав из актуальной модели Camry кросс-универсал, дизайнеры дополнили его оригинальными бамперами, защитным обвесом из пластика, который опоясывает кузов, а также большими колесными дисками.
Новые автомобили вчера в 11:52
Общество
В Киеве ограничат работу общепита и развлекательных учреждений
Власти Киева приняли решение ограничить работу учреждений общественного питания и развлекательных учреждений, а также проведение массовых мероприятий до 22.00 (совпадает с мск) из-за коронавируса COVID-19, сообщил в среду на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 05:40
Кино
Гран-при кинофестиваля «Зеркало» получил индийский фильм «Назир»
Гран-при XIV кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» получил индийский фильм «Назир» режиссера Аруна Картика.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Общество
«Дикси» стал самым популярным партнером программы «Миллион призов»
Сертификаты на покупки в сети магазинов «Дикси» стали самым популярным призом, выбранным участниками розыгрыша «Миллион призов» в Москве, сообщает сайт мэра города.
Ведомости 07:22
Политика
Возле посольства России в Киеве сожгли российский флаг
Неизвестный мужчина сжег российский флаг возле посольства России в Киеве.
Lenta.ru 07:01
Энергетика
Коммерческие запасы нефти в США достигли рекордных 541 млн баррелей
"Недавнее снижение спроса на нефтепродукты привело к тому, что коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах достигли рекордного уровня в 541 млн баррелей по состоянию на неделю, закончившуюся 19 июня", - говорится в материалах ведомства.
ТАСС 29 июня в 13:47
Культура
Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
78.ru 04:34
Баскетбол
Воронцевич покинул ЦСКА после 14 лет в клубе
Московский ЦСКА объявил об уходе баскетболиста Андрея Воронцевича. Заявление опубликовано на официальном сайте армейцев.
Газета.Ru 02:59
Армия и оружие
Армия Хафтара удерживает силы ПНС Ливии в 50 километрах от Сирта
Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара удерживает силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в 50 километрах от Сирта, заявил РИА Новости официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.
РИА Новости вчера в 20:40
Здоровье
Детская стоматологическая поликлиника в Орле не открыла плановый приём
Детская стоматологическая поликлиника не открыла плановый приём, а продолжает принимать пациентов только с острой болью.
ОрёлТаймс вчера в 11:00
Политика
Путин получил все положенные подарки после голосования по поправкам
Президент РФ Владимир Путин после голосования по поправкам в Конституцию получил весь положенный подарочный набор, как и все остальные избиратели.
News.ru 05:46
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС вчера в 09:33
Армия и оружие
В США возникла паника из-за появления у РФ ослепляющего оружия
Речь шла о станции для создания визуально-оптических помех, которая способна ослеплять противника и вызывать зрительные галлюцинации.
ИнфоСМИ 06:33
Политика
Депутатов Европарламента поразила явка на голосование в Крыму
Прибывшая в Крым группа депутатов, политиков и общественных деятелей из европейских стран с утра начала объезд избирательных участков, на которых проходит голосование о поправках в Конституцию РФ.
Российская газета 06:24