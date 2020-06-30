Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда

"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
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«С удовлетворением информирую, что получил подтверждение того, что деньги от «Газпром экспорт» уже находятся на нашем счету», — написал глава PGNIG Ежи Квечиньский в Twitter
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