с чего всё началось

"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.

Политика Москва предлагала Минску вынести полномочия на наднациональный уровень Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что российская сторона в рамках интеграции предлагала республике передать большую часть управленческих полномочий на наднациональный уровень в Союзном государстве. 4

Происшествия СК заинтересовался сотрудником Генпрокуратуры, ударившим полицейского "Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту применения насилия в отношении полицейского бывшим сотрудником Генеральной прокуратуры России", - сообщили в среду в СК России. 7

Здоровье Коронавирус в США. Ожидают до 100 тысяч случаев в сутки Инфекционист Энтони Фаучи считает, что страна вполне может приблизиться к психологическому порогу в 100 тысяч новых случаев в сутки в самое ближайшее время. 13

Политика Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе. 464

Политика Средняя явка на голосовании по России приблизилась к 57,5% В России ЦИК озвучил данные по явке на голосовании в среднем по стране. К 12:00 проголосовало 57,43% избирателей.

Общество На Красной площади задержали активистов В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь». 105

Технологии NVIDIA отрицает занижение выручки от продаж видеокарт майнерам Сторона обвинения строит свои доводы преимущественно на данных исследования Prysm Group, которое приписывает NVIDIA выручку в размере $1,126 млрд от реализации игровых видеокарт майнерам.

Политика NYT сообщила о своих доказательствах «сговора» талибов с Москвой Газета The New York Times сообщает, что получила свидетельства того, что американские спецслужбы перехватывали электронные данные о крупных переводах с банковского счета, контролируемого российской военной разведкой, на счет, связанный с движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ). 554

Общество В Петербурге огласили данные экзитпола на 14 часов Санкт-Петербург, 1 июля 2020, 14:31 — REGNUM По данным экзитпола, в Петербурге несколько снизилась доля проголосовавших за поправки к Конституции.

Авто В интернете опубликовали изображения кросс-универсала Toyota Camry Сделав из актуальной модели Camry кросс-универсал, дизайнеры дополнили его оригинальными бамперами, защитным обвесом из пластика, который опоясывает кузов, а также большими колесными дисками. 2

Общество В Киеве ограничат работу общепита и развлекательных учреждений Власти Киева приняли решение ограничить работу учреждений общественного питания и развлекательных учреждений, а также проведение массовых мероприятий до 22.00 (совпадает с мск) из-за коронавируса COVID-19, сообщил в среду на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Общество «Дикси» стал самым популярным партнером программы «Миллион призов» Сертификаты на покупки в сети магазинов «Дикси» стали самым популярным призом, выбранным участниками розыгрыша «Миллион призов» в Москве, сообщает сайт мэра города.

Энергетика Коммерческие запасы нефти в США достигли рекордных 541 млн баррелей "Недавнее снижение спроса на нефтепродукты привело к тому, что коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах достигли рекордного уровня в 541 млн баррелей по состоянию на неделю, закончившуюся 19 июня", - говорится в материалах ведомства. 3

Баскетбол Воронцевич покинул ЦСКА после 14 лет в клубе Московский ЦСКА объявил об уходе баскетболиста Андрея Воронцевича. Заявление опубликовано на официальном сайте армейцев.

Армия и оружие Армия Хафтара удерживает силы ПНС Ливии в 50 километрах от Сирта Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара удерживает силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в 50 километрах от Сирта, заявил РИА Новости официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.

Политика Путин получил все положенные подарки после голосования по поправкам Президент РФ Владимир Путин после голосования по поправкам в Конституцию получил весь положенный подарочный набор, как и все остальные избиратели. 13