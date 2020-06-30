с чего всё началось

"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.

Политика Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе. 514

Политика США официально признали Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности Федеральная комиссия по связи США (FCC) официально отнесла китайские Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. к компаниям, представляющим угрозу для государственной безопасности Соединенных Штатов. 32

Происшествия В Красногорске возник пожар в ангаре с покрышками Ангар с покрышками и мусором горит в деревне Гольево в Красногорске Московской области, площадь пожара составляет 2 100 кв. м. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС России.

Политика Голосование за поправки: Голос мэра Якутска подделали в фотошопе В социальных сетях распространяется фото мэра Якутска Сарданы Авксентьевой во время голосования за поправки в Конституцию России с бюллетенем, в котором отмечена графа «За».

Политика Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ Примечательно, что Президент отдал свой голос именно сегодня — в основной день всероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. 2,7K

Культура Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет. 626

Энергетика Посол Белоруссии заявил о понимании с Россией по цене на газ Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что видит понимание между белорусской и российской сторонами по вопросу выравнивания в этих странах цен на природный газ. 171

Политика Комиссия Думы проверяет на соответствие закону публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России изучает на предмет соответствия законодательству публикацию издания "Медуза" об обращении президента Владимира Путина к гражданам страны, записанном у нового памятника Советскому солдату во Ржеве, заявил глава комиссии Василий Пискарев.

Игры Опубликован геймплейный трейлер игры Crysis Remastered Вашингтон, 1 июля 2020, 04:10 — REGNUM В сеть выложили анонсирующий трейлер ремастера (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) Crysis. 22

Общество В Воронеже рестораны откроют летние веранды Воронеж, 1 июля 2020, 14:25 — REGNUM Летние веранды кафе и ресторанов в Воронежской области смогут работать с соблюдением эпидемиологических требований. 5

Политика Путин предложил подумать над организацией гуманитарной помощи Сирии Президент России Владимир Путин предложил коллегам из Ирана и Турции Хасану Роухани и Тайипу Эрдогану подумать, как в условиях санкций наладить "по соответствующим каналам" гуманитарную помощь Сирии. 18

Происшествия В метро Петербурга на пути упала поломоечная машина Санкт-Петербург, 1 июля 2020, 13:15 — REGNUM Попадание машины для мойки пола на железнодорожные пути «красной» ветки Петербургского метрополитена днем в среду нарушило штатное движение поездов от станции «Девяткино» до станции «Проспект Ветеранов». 12