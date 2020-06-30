Энергетика
Газета.Ru«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
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«С удовлетворением информирую, что получил подтверждение того, что деньги от «Газпром экспорт» уже находятся на нашем счету», — написал глава PGNIG Ежи Квечиньский в Twitter.RT на русском02:45
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Происшествия
Взрыв в Киеве: Пострадавшим раздали жилье, в которое они не могут попасть
Евразия Daily вчера в 03:35
Политика
Возле посольства России в Киеве сожгли российский флаг
Неизвестный мужчина сжег российский флаг возле посольства России в Киеве.
Lenta.ru 07:01
Общество
С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 04:47
Политика
Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru 05:28
Политика
США официально признали Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности
Федеральная комиссия по связи США (FCC) официально отнесла китайские Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. к компаниям, представляющим угрозу для государственной безопасности Соединенных Штатов.
Интерфакс вчера в 14:03
Происшествия
В Красногорске возник пожар в ангаре с покрышками
Ангар с покрышками и мусором горит в деревне Гольево в Красногорске Московской области, площадь пожара составляет 2 100 кв. м. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС России.
ТАСС 07:46
Политика
Голосование за поправки: Голос мэра Якутска подделали в фотошопе
В социальных сетях распространяется фото мэра Якутска Сарданы Авксентьевой во время голосования за поправки в Конституцию России с бюллетенем, в котором отмечена графа «За».
Якутия.Инфо 05:24
Политика
Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
Примечательно, что Президент отдал свой голос именно сегодня — в основной день всероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.
Город55.ру 04:34
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С завтрашнего дня, 1 июля, в Российской Федерации вступят в силу 3 изменения, касающиеся водителей автомобилей.
Evo-rus.com вчера в 09:49
Общество
На посетившую Дивеевский монастырь Волочкову составили протокол
На балерину Анастасию Волочкову, посетившую Дивеевский монастырь, составили административный протокол, сообщает издание "Подъем".
Газета.Ru 29 июня в 08:14
Экономика
Аналитиков Sohu поразил маневр России по избавлению от госдолга США
Неожиданный маневр России в отношении государственного долга США удивил экономистов из разных уголков мира.
iReactor вчера в 05:44
Происшествия
Не менее восьми человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье
По данным «РИА Новости», в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Известия 02:06
Энергетика
Посол Белоруссии заявил о понимании с Россией по цене на газ
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что видит понимание между белорусской и российской сторонами по вопросу выравнивания в этих странах цен на природный газ.
РИА Новости 07:36
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Общество
Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров
Известия вчера в 17:03
Политика
Комиссия Думы проверяет на соответствие закону публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России изучает на предмет соответствия законодательству публикацию издания "Медуза" об обращении президента Владимира Путина к гражданам страны, записанном у нового памятника Советскому солдату во Ржеве, заявил глава комиссии Василий Пискарев.
ТАСС 06:34
Политика
ЦИК назвал первые итоги голосования по поправкам в Конституцию
Центризбиркоме России во время трансляции работы комиссии показал первые итоги по голосованию по поправкам в Конституцию.
Mockva.ru 08:00
Игры
Опубликован геймплейный трейлер игры Crysis Remastered
Вашингтон, 1 июля 2020, 04:10 — REGNUM В сеть выложили анонсирующий трейлер ремастера (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) Crysis.
REGNUM вчера в 21:10
Футбол
«Зенит» занял второе место по прибыли в РПЛ, заработав 829 млн рублей
Наибольшую прибыль показал «Краснодар» — 1,23 млрд. «Зенит» занял вторую строчку по этому показателю — 829 млн рублей.
Фонтанка.Ру 08:07
Происшествия
Неизвестные в Чите выбросили бюллетени по поправкам в Конституцию
Неизвестные выбросили на улице в центре Читы пустые бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию.
Zabnews.ru 05:08
Общество
В Воронеже рестораны откроют летние веранды
Воронеж, 1 июля 2020, 14:25 — REGNUM Летние веранды кафе и ресторанов в Воронежской области смогут работать с соблюдением эпидемиологических требований.
REGNUM 07:25
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Кино
Гран-при кинофестиваля «Зеркало» получил индийский фильм «Назир»
Гран-при XIV кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» получил индийский фильм «Назир» режиссера Аруна Картика.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Политика
Путин предложил подумать над организацией гуманитарной помощи Сирии
Президент России Владимир Путин предложил коллегам из Ирана и Турции Хасану Роухани и Тайипу Эрдогану подумать, как в условиях санкций наладить "по соответствующим каналам" гуманитарную помощь Сирии.
РИА Новости 08:18
Происшествия
В метро Петербурга на пути упала поломоечная машина
Санкт-Петербург, 1 июля 2020, 13:15 — REGNUM Попадание машины для мойки пола на железнодорожные пути «красной» ветки Петербургского метрополитена днем в среду нарушило штатное движение поездов от станции «Девяткино» до станции «Проспект Ветеранов».
REGNUM 06:15
Авто
Hyundai отзывает 47,7 тысячи автомобилей в России
Представители корейской автомобильной компании Hyundai объявили об отзыве 47,7 тысячи машин.
Car.ru вчера в 11:32
Общество
Названа причина разрушения межкорейского офиса связи в КНДР
Ранее, 16 июня, Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что межкорейский офис связи полностью разрушен.
Известия вчера в 19:22
Политика
Депутат Рады рассказал о предательстве Украины сторонниками Зеленского
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал партию сторонников Владимира Зеленского "Слуга народа" и обвинил ее членов в предательстве.
РИА Новости вчера в 21:39
Гаджеты
Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C
Новые смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C будут предложены покупателям по цене 84 и 100 долларов соответственно.
Evo-rus.com 03:52