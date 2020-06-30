Энергетика
Газета.Ru«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
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Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Культура
Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
78.ru 04:34
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Политика
Путин проголосовал по поправкам в конституцию в Москве
Президент Владимир Путин проголосовал по поправкам к Конституции РФ на избирательном участке в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы, где он традиционно голосует на выборах, пишет РИА Новости.
BFM.ru 04:36
Политика
Движение против поправок к Конституции «Нет!» призвало «обсудить результат голосования» на Пушкинской площади
Участники кампании "Нет !", согласно информации на сайте движения, призывают "противостоять узурпации власти Владимиром Путиным".
Snob.ru 05:53
Общество
Виртуальная точка поставок газа заработала между Украиной и Польшей
Между Украиной и Польшей начала работать виртуальная точка поставок природного газа начала, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
Взгляд.ру 03:30
Футбол
«Оренбург» объяснил отказ сыграть против «Урала» молодежным составом
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что у команды была возможность выставить на матч 25-го тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала» молодежный состав, но из-за нежелания подрывать авторитет Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято решение отказаться от участия во встрече.
РБК 05:49
Происшествия
В Гонконге полиция применила водометы против протестующих
Полиция Гонконга применила водометы против активистов, протестующих из-за принятия закона о национальной безопасности, сообщает издание South China Morning Post.
РИА Новости 03:19
Футбол
«Сельта» продлила аренду Смолова и Рафиньи до конца сезона
Речь идет о форварде Федоре Смолове (права принадлежат «Локомотиву»), защитнике Джейсоне Мурильо («Сампдория»), полузащитниках Рафинье Алькантаре («Барселона»), Филипе Брадариче («Кальяри») и Папе Шейке Диопе («Лион»), чьи аренды изначально были рассчитаны до 30 июня.
Sports.ru 02:13
Футбол
«Челси» представил домашнюю форму на следующий сезон
Лондонский "Челси" представил новую домашнюю форму на следующий сезон. Фотографии опубликованы на официальном сайте команды.
Газета.Ru 03:52
Политика
Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru 05:28
Армия и оружие
На Украине назвали «признак скорого вторжения России»
Бабин считает также, что "признаком скорого вторжения на Украину" является объявленный недавно президентом РФ Владимиром Путиным призыв резервистов, связанный с предстоящими учениями.
Военное обозрение 05:51
Общество
С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей
С 1 июля граждане России могут получить единовременную выплату на каждого ребенка до 16 лет – сумма составляет 10 тыс. рублей.
Газета.Ru 03:48
Общество
В Киеве ограничат работу общепита и развлекательных учреждений
Власти Киева приняли решение ограничить работу учреждений общественного питания и развлекательных учреждений, а также проведение массовых мероприятий до 22.00 (совпадает с мск) из-за коронавируса COVID-19, сообщил в среду на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 05:40
Здоровье
Число умерших от коронавируса нижегородцев достигло 242
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что регион в число лидеров среди российских регионов по количеству выписанных пациентов за минувшие сутки.
Ньюс-НН 03:44
Хоккей
КХЛ рассчитывает начать сезон со зрителями на трибунах
Президент КХЛ Алексей Морозов выразил надежду, что новый сезон стартует со зрителями на трибунах.
Нева Спорт 04:32
Авто
В Японии протестировали российский внедорожник UAZ Hunter
Журналист японского издания The Best Car протестировал российский внедорожник UAZ Hunter.
Деловое.ТВ вчера в 10:44
Хоккей
«Трактор» договорился о продлении контракта с Гикой на три года
«Трактор» и нападающий Томаш Гика достигли договоренности о продлении контракта.
Sport24.ru 05:43
Здоровье
Новая инфекционная больница в Воронеже откроется в июле
Kursk.com вчера в 16:02
Футбол
ФК «Ахмат» начал подготовку к матчу с «Арсеналом»
Футболисты грозненского «Ахмата» возобновили тренировки и приступили к подготовке к матчу 25 тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги против тульского «Арсенала».
Чеченская Республика Сегодня 29 июня в 02:43
Общество
Разработчик Cyberpunk 2077 объяснил отказ от «пробежек» по стенам
REGNUM вчера в 22:09
Футбол
Тедеско: «Если бы Ганчаренко был женщиной, я бы подошёл»
Доменико Тедеско, занимающий должность главного тренера в российском профессиональном футбольном клубе "Спартак", прокомментировал отношения с коллегой Виктором Гончаренко, наставником ЦСКА.
CT news вчера в 17:50
Транспорт
Глава ГИБДД предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей
Российская газета 05:13
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru вчера в 13:10
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС вчера в 09:33
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Брайтон» в матче чемпионата Англии
ИА Красная Весна 05:13
Общество
В РПЦ указали на антихристианский характер движения Black Lives Matter
Движение Black Lives Matter в США, Великобритании и некоторых других странах все больше приобретает антихристианский и антицивилизационный характер.
Lenta.ru 05:17
Общество
С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 04:47