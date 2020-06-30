Энергетика
Газета.Ru«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
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Политика
Явка на голосование по Конституции в Москве превысила 48%
RT на русском 09:26
Авто
Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями
У всех авто двигатели имеют по две ГБЦ и владельцам приходится менять сразу две прокладки головки блока цилиндров на пробегах 145-262 тысячи км. Кроме того, в антирейтинг попали машины премиального класса от баварского концерна BMW - это BMW 3-Series, сошедшие с конвейера с 2006 по 2007 годы.
Новые автомобили 29 июня в 23:14
Здоровье
За сутки умерли 5 пациентов с коронавирусом в Алтайском крае
За сутки заразились еще 74 человека, выздоровели 96 пациентов, скончались 5 пациентов с COVID-19, в том числе 2 непосредственно от коронавируса.
Kursk.com 09:08
Шоу-бизнес
Жена Виктора Проскурина уточнила причину его смерти
Артист Виктор Проскурин скончался в возрасте 69 лет после приступа хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщила его жена Ирина Хонда.
Вести.Ru 06:55
Политика
Экзитпол: Почти 60% петербуржцев проголосовали против изменения Конституции
Сторонники кампании «НЕТ!» предоставили очередные данные опросов, проходящих возле участков для голосования по поправкам в Конституцию.
Росбалт 08:55
Армия и оружие
Муфтият Ливии призвал к борьбе с российской оккупацией
Турецкое агентство Anadolu в своем Telegram-канале пишет о том, что муфтият Ливии призвал к борьбе с российской оккупацией.
ФедералПресс 06:33
Энергетика
Посол Белоруссии: Москва и Минск достигли понимания по цене на газ
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что Москве и Минску удалось достигнуть понимания по вопросу формирования цены на газ, передает Sputnik Беларусь.
Газета.Ru 08:31
Общество
Беглов заявил о проверке конфликта полиции с журналистом на участке
Губернатор Петербурга дал оценку ситуации с нападением на фотографа и журналиста Давида Френкеля.
Piter.tv 06:37
Армия и оружие
Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом
В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Известия 06:15
Авто
В интернете опубликовали изображения кросс-универсала Toyota Camry
Сделав из актуальной модели Camry кросс-универсал, дизайнеры дополнили его оригинальными бамперами, защитным обвесом из пластика, который опоясывает кузов, а также большими колесными дисками.
Новые автомобили вчера в 11:52
Экономика
Экс-советник Путина предложил ввести налог на обмен валют
Экс-советник президента РФ Сергей Глазьев предложил ввести налог на валютные спекуляции.
URA.Ru вчера в 06:29
Общество
С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
Распоряжением правительства России с 1 июля в стране предусмотрена индексация тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, кроме этого, вырастут цены на электричество.
Известия 07:57
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем
Газета.Ru 29 июня в 11:34
Политика
Суд отказал защите Порошенко в отводе прокуроров
Печерский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Петра Порошенко в удовлетворении отвода группы прокуроров во главе с генпрокурором Ириной Венедиктовой.
РИА Новости 09:20
Политика
Путин заявил о незаконности санкций США в отношении Сирии
Санкции США в отношении Сирии являются незаконными, заявил президент России Владимир Путин в среду, 1 июля, в ходе онлайн-саммита с участием лидеров РФ, Ирана и Турции.
Вечерняя Москва 07:29
Футбол
Убыток ФК «Ростов» составляет 35,4 миллиона рублей
За последний год убыток ростовского футбольного клуба составил 35,4 миллиона рублей. Актуальные данные на своем портале выложил РФС.
Donday.ru 06:37
Футбол
«Зенит» объявил состав на матч с «Тамбовом»
«Зенит» объявил состав на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».
Gazeta.SPb 09:26
Общество
У 89-летнего экс-главы «Формулы-1» Экклстоуна родился сын
Жена бывшего главы «Формулы-1» 89-летнего Берни Экклстоуна родила сына, сообщает в среду, 1 июля, швейцарское издание Blick.
Известия 08:26
Авто
В Беларуси озвучили предварительный прайс на Geely FY11
По предварительным данным, новый Geely FY11 получит 2-литровый бензиновый турбомотор на 199 л.с. или полуторалитровый силовой агрегат с отдачей в 177 сил.
SpeedMe вчера в 11:50
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Технологии
Сервис «Яндекса» отказался от бумажных пакетов в пользу пластиковых
«Яндекс.Лавка» отказывается от использования бумажных пакетов при экспресс-доставки продуктов в пользу полиэтиленовых, об этом сообщила экотренер Надежда Васякина, объяснив, что решение принято после анализа экологических составляющих производства пакетов.
Взгляд.ру 09:43
Общество
Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Москве превысила 48%
Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Москве на 16:00 мск составила 48,73%.
РБК 09:19
Здоровье
В Ивановской области утвержден регламент работы торговых центров
В регионе утвержден регламент работы для торговых центров.
Ивтелерадио 09:21
Футбол
Месси забил 700-й гол за карьеру
ODDS.ru 00:48
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Ранее в МИД Германии подчеркнули, что возможные санкции США, очевидно, нацелены на остановку «Северного потока — 2», и они неприемлемы.
RT на русском 07:27
Политика
МИД РФ: голосование по поправкам за рубежом пытаются дискредитировать
Попыткам дискредитации подвергается голосование по поправкам к Конституции РФ на участках за рубежом, 1 июля заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов на видеоконференции, транслирующейся на сайте ЦИК РФ.
ИА Красная Весна 09:11
Здоровье
Новая инфекционная больница в Воронеже откроется в июле
Kursk.com вчера в 16:02
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51