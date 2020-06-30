Энергетика
РБК«Газпром» заплатил польской PGNiG по решению Стокгольмского арбитража
Компания «Газпром экспорт» выполнила решение Стокгольмского арбитража и перечислила польской компании PGNiG переплату за газ, поставленный по газопроводу Ямал — Европа, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию российского экспортера. Сумма компенсации составила $1,5 млрд.
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Футбол
ЦСКА обыгрывает «Спартак» после первого тайма матча 25-го тура РПЛ
Московский ЦСКА ведёт в счёте по итогам первого тайма матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
RT на русском 14:21
Технологии
Были определены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных.
ToDay News Ufa вчера в 03:49
Политика
Путин призвал россиян проголосовать по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин призвал россиян проголосовать по поправкам к Конституции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:30
Игры
Последняя сборка Windows 10 позволяет повысить производительность игр на слабых PC
В последней сборке Windows 10 появилась возможность повышения производительности игр на бюджетных слабых PC.
SM News 13:12
Политика
Помпео призовет членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во вторник, 30 июня, выступит на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по вопросу истекающего оружейного эмбарго против Ирана.
Газета.Ru вчера в 18:48
Здоровье
Российский препарат от коронавируса показал «прекрасные результаты»
Препарат «Арепливир» (российская марка «Фавипиравира») для лечения коронавируса показал хорошие результаты во время испытания на 30 пациентах в Смоленске.
Lenta.ru 06:06
Политика
CNN сообщил, как именно Трамп унижал и третировал Меркель и Мэй
Президент США Дональд Трамп в телефонных разговорах регулярно "третировал и унижал" лидеров государств из числа ключевых союзников Вашингтона.
Газета.Ru 07:25
Происшествия
Штормовой ветер повалил деревья по всей территории Ленобласти
Как и предупреждали территориальные отделения МЧС России Санкт-Петербург и Ленинградскую область накрыли грозовые ливни и штормовой ветер с порывами до 18-23 м/с.
Леноблинформ 10:29
Шоу-бизнес
Соловьев заявил об уничтожении Собчак его бывшей соведущей
«Анна Борисовна выиграла в одну калитку, она просто уничтожила Собчак, взяла и разорвала», — заявил Соловьев и пригласил Шафран выйти к нему в эфир.
Lenta.ru 08:30
Политика
Суд заблокировал публикацию книги племянницы Трампа
Суд в Нью-Йорке распорядился приостановить выход книги племянницы президента Дональда Трампа Мэри, сообщило издание Politico со ссылкой на решение суда.
РИА Новости 14:07
Происшествия
СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян
РИА Новости 13:58
Культура
Умер актер Карл Райнер из трилогии о друзьях Оушена
Актер Карл Райнер, известный по роли Сола Блума в трилогии о друзьях Оушена, скончался в США в возрасте 98 лет.
Известия 10:21
Общество
В Москве явка на онлайн-голосовании по поправкам составила 91,5%
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве по состоянию на 14.00 вторника составляет 91,5%, следует из данных электронного штаба.
РИА Новости 07:47
Энергетика
Оптовая цена на бензин Аи-95 обновила рекорд
В Европейской части России оптовая цена на Аи-95 выросла на 0,4% и также достигла нового рекордного значения - 58,17 тысяч рублей за тонну, в Москве этот бензин продавали по 59,83 тысячи рублей за тонну (рост на 0,44%), в Санкт-Петербурге - по 60,34 тысячи рублей за тонну (рост на 0,02%).
Новые Известия вчера в 09:55
Авто
Компания Citroen представила хэтчбек C4 нового поколения
Citroen официально представил хэтчбек C4 нового поколения.
Тарантас Ньюс 12:03
Футбол
«Химки» приняли решение играть в РПЛ в следующем сезоне
Напомним, в досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Химки» заняли второе место.
ODDS.ru 08:46
Армия и оружие
На параде Победы впервые показали РСЗО «Торнадо-С»
По Красной Площади впервые прошла реактивная система залпового огня «Торнадо-С» РСЗО «Торнадо-С».
Территория новостей 06:49
Политика
Посольство России в США обеспокоено призывами «свести счеты с русскими»
По словам посла, сведения об угрозах были переданы правоохранительным органам США.
Российская газета 13:04
Происшествия
СК возбудил дело после исчезновения 16-летней девочки в Саратове
Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 16-летней девочки в Саратовской области, ее разыскивают с 26 июня.
ТАСС 11:56
Политика
Путин выступит с обращением к гражданам
30 июня около 14:00 глава государства выступит с телеобращением к гражданам.
Российская газета 05:28
Политика
В Белоруссии шесть человек собрали подписи для выдвижения на выборах
Члены комиссии могут отказать в регистрации кандидату, если в период сбора подписей со стороны претендента или членов его инициативной группы зафиксированы факты нарушения избирательного законодательства.
РИА Новости 10:46
Происшествия
Суд освободил экс-главбуха «Седьмой студии» от наказания
РИА Новости 14:23
Политика
США объявили Huawei и ZTE угрозой нацбезопасности
Китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE официально объявлены угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов, сообщает Федеральная комиссия США по коммуникациям (FCC).
Взгляд.ру 13:28
Политика
В Минфине спрогнозировали ужесточение санкций после пандемии
России следует готовиться к ужесточению санкций после завершения пандемии, заявил заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику на онлайн-дискуссии международного дискуссионного клуба «Валдай».
РБК 10:49
Политика
Twitch заблокировал аккаунт Дональда Трампа
Стриминговый сервис Twitch заблокировал аккаунт президента США Дональда Трампа.
Piter.tv 06:58
Здоровье
Врач рассказал, как изменится обучение в школах с 1 сентября
Открытие школ с 1 сентября может проводиться по трем разным сценариям в условиях коронравируса, заявил изданию URA.RU врач-иммунолог Михаил Костинов.
РИА Новости 14:21