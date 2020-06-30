Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда

"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Читать в источнике
Комментировать674

Подробнее о событии

Польская PGNiG подтвердила получение от «Газпрома» переплаты за газ

ТАСС02:32

«Газпром экспорт» перечислил польской PGNiG средства по решению арбитража

РИА Новостивчера в 12:51

«Газпром» заплатил польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ

Коммерсантъвчера в 13:34

«Газпром» заплатил польской PGNiG по решению Стокгольмского арбитража

РБКвчера в 13:46

«Газпром» вернул Польше полтора миллиарда долларов за газ

Lenta.ruвчера в 12:42

«Газпром» вернул Польше переплату за газ по решению Стокгольмского арбитража

Интерфаксвчера в 12:36

«Газпром» по решению арбитража перечислил средства польской PGNiG

RT на русскомвчера в 12:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 02:45, Ашберн
Происшествия

Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»

Известия вчера в 14:22
143
Политика

Белорусская ЦИК сократила оппозицию Лукашенко до пяти человек

Лукашенко и пять оппонентов 30 июня ЦИК Белоруссии объявила окончательные результаты проверки подписей, которые были сданы участниками президентской кампании в республике.
РБК вчера в 15:43
7
Общество

Космонавт Иванишин проголосовал по поправкам в Конституцию с борта МКС

РБК вчера в 14:57
12
Культура

Актер Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни

Советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни.
Известия вчера в 19:08
336
Общество

В Москве еще 3 тыс. коек выведут из работы с пациентами с COVID-19

Еще 3 тыс. инфекционных коек в стационарах в Москве выведут из работы с пациентами с новой коронавирусной инфекцией.
Известия 00:37
Политика

NYT сообщила о доказательствах «сговора» России с талибами

NYT пишет, что информация о перехвате данных по банковским переводам подрывает утверждения чиновников Белого дома, заявлявших будто, разведка не решалась доложить о «сговоре» России с талибами президенту США Дональду Трампу.
РБК вчера в 20:02
365
Происшествия

Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских

Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
536
Гаджеты

Представлены платформы семейства Qualcomm Snapdragon Wear 4100 для носимых устройств

Компания Qualcomm Technologies представила платформы Qualcomm Snapdragon Wear 4100+ и Snapdragon Wear 4100, разработанные для умных часов следующего поколения.
iXBT.com вчера в 12:20
Общество

С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей

Ранее в Минтруде заявили, что родители более 21 млн детей получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с трёх до 16 лет 23 июня президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
RT на русском вчера в 18:50
1K
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия 29 июня в 05:15
1,2K
Автоспорт

Сироткин вновь стал резервным пилотом команды «Формулы-1» Renault

Интерфакс-Спорт вчера в 06:47
Общество

Умные счетчики и правый руль. Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2020 года

2 Россияне опять получат путинские выплаты на детей Родителям, которые воспитывают детей до 16 лет, снова выплатят по 10 тысяч рублей.
АМИТЕЛ вчера в 20:45
1
Происшествия

Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле о ДТП

REGNUM вчера в 23:40
570
Авто

Две модели Toyota получат спортивные версии в России

В начале 2021 года компания Toyota начнет российские продажи спортивных спецверсий седана Corolla и компактного кроссовера C-HR.
AutoNews вчера в 11:34
1
Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
135
Экономика

Россияне стали реже покупать мороженое и квас

В России в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое.
RT на русском 00:00
9
Космос

Ученые нашли неожиданный способ борьбы с глобальным потеплением

Вечерняя Москва 28 июня в 04:33
13
Авто

Новые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу

Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля.
ТАСС вчера в 17:24
2
Авто

Ателье Atoy Customs представило новую версию Toyota Land Cruiser 200

Представленный тюнинг-ателье Atoy Customs авто адаптирован к езде в плотном дорожном потоке Филиппин и в экстремальных условиях.
Evo-rus.com 29 июня в 09:27
6
Политика

Путин передал записку ветерану на открытии мемориала подо Ржевом

Президент России Владимир Путин передал записку ветерану Великой Отечественной войны Николаю Черных во время торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.
Газета.Ru вчера в 12:40
9
Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

РБК вчера в 03:08
1,3K
Происшествия

В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС вчера в 09:33
454
Политика

Бывший канцлер ФРГ прокомментировал санкции по «Северному потоку – 2»

Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что готовящиеся санкции США против «Северного потока – 2» являются намеренным расторжением трансатлантического партнерства.
Известия 00:10
42
Армия и оружие

ФСВТС указала на невозможность реэкспорта С-400 без согласия России

Анкара не сможет продать Вашингтону российские С-400 без согласия Москвы, заявила РИА Новости во вторник официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева.
РИА Новости вчера в 12:56
299
Происшествия

Не менее восьми человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье

По данным «РИА Новости», в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Известия 02:06
1
Футбол

Джикия раскритиковал судейство в проигранном дерби с ЦСКА

Георгий заявляет, что после матча находится в подавленном состоянии, так как считает, что судья принимал решение не объективно, принимая неоднозначные решения в пользу ЦСКА.
CT news 01:15
1
Здоровье

Подмосковье проведет эксперимент по вывозу масок и медицинских отходов

Московская область собирается с 1 августа провести эксперимент по обращению с медицинскими и биологическими отходами — от сбора и вывоза до обезвреживания.
РБК 02:03
Общество

Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля

Первый день июля наши предки посвящали богу Яриле.
Телепорт вчера в 12:55
1
Общество

Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров

Известия вчера в 17:03
311
Политика

Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля

Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости вчера в 10:29
531
Как работают Яндекс.Новости?
Главное