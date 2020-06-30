Энергетика
Газета.Ru«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
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Армия и оружие
Подлодки «Казань» и «Князь Олег» войдут в состав ВМФ РФ в 2020 году
ТК Звезда 29 июня в 06:13
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала подо Ржевом
Президент России Владимир Путин передал записку ветерану Великой Отечественной войны Николаю Черных во время торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.
Газета.Ru вчера в 12:40
Политика
Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин 30 июня обратился к россиянам перед предстоящим днем всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Регион 64 вчера в 06:50
Происшествия
Адвокат Ефремова ответил на появление нового потерпевшего в деле о ДТП
РИА Новости вчера в 23:17
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru вчера в 12:39
Общество
С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей
Ранее в Минтруде заявили, что родители более 21 млн детей получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с трёх до 16 лет 23 июня президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
RT на русском вчера в 18:50
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия 29 июня в 23:57
Политика
Санкции против Nord Stream 2 предложили вписать в военный бюджет США
В прошлом году Круз и Шейхин прибегли к той же тактике, и успешно: законопроект с первыми санкциями в отношении Nord Stream 2 был принят в составе военного бюджета.
РБК 29 июня в 17:25
Общество
В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку
С 1 июля порядок распространяется и на инвалидов III группы, если их возможность передвигаться самостоятельно ограничена, а также на граждан, не имеющих такого ограничения, если они получили знак "Инвалид" и пользовались правом на бесплатную парковку на основании такого знака до 1 июля.
РИА Новости 00:19
Культура
Умер российский актер Виктор Проскурин
Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru вчера в 19:17
Общество
Обвинявшие Вайнштейна в домогательствах женщины получат $19 млн
Женщины, которые обвиняли американского кинопродюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и дискриминации, получат компенсации на общую сумму в $19 млн.
Известия вчера в 23:47
Общество
В Новосибирской области с 1 июля отменили режим общей самоизоляции
Разрешены мероприятия и «для формирования сбора предложений по наказам избирателей». Ограничения будут действовать до 1 августа.
Atas.info вчера в 03:51
Футбол
Зобнин получил красную карточку в матче с ЦСКА после просмотра VAR
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил красную карточку на 77-й минуте матча 25-го тура РПЛ с ЦСКА после просмотра судьёй VAR.
RT на русском вчера в 15:11
Общество
Академик не исключил, что коронавирус навсегда поселится в организме
Коронавирус может начать постоянно жить в организме человека, как вирус герпеса.
News.ru вчера в 19:09
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Армия и оружие
НАТО не закупает топливо в Польше и Прибалтике из-за нефти из России
Евразия Daily вчера в 11:01
Политика
Песков оценил идею Кадырова о «пожизненном президентстве» Путина
Москва, 30 июня 2020, 17:54 — REGNUM В Конституции РФ нет должности «пожизненного президента», заявил 30 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последнее предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о «пожизненном» избрании Владимира Путина.
REGNUM вчера в 10:54
Технологии
«Росатом» готовит испытания прототипа плазменного ракетного двигателя
"В настоящее время ведется работа по созданию прототипа плазменного двигателя высокой мощности на базе плазменного ускорителя", — говорится в техническом задании на нынешнюю работу.
РИА Новости вчера в 22:35
Общество
В Пермском крае продлили ограничения до 14 июля
Власти Пермского края продлили ограничения, введенные 2 апреля в целях борьбы с распространением коронавируса, до 14 июля, ограничения касаются проведения культурно-массовых мероприятий, занятий фитнесом, работы физкультурно-оздоровительных центров и бассейнов, а также фудкортов в торговых центрах.
ТАСС вчера в 07:59
Здоровье
В Кулебаках и Павлове снят карантин по коронавирусу
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указы о снятии с 30 июня карантина по коронавирусу в Павлове и Кулебаках, введенный со 2 мая, документы опубликованы на официальном портале правовой информации во вторник.
Коммерсантъ Нижний Новгород вчера в 03:58
Экономика
Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года.
ТАСС вчера в 17:11
Шоу-бизнес
Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл в честь дня рождения
Хип-хоп исполнитель Тимати в качестве подарка для сына Филиппа Киркорова преподнес мотоцикл за сто тысяч рублей.
CT news вчера в 08:08
Футбол
Джикия раскритиковал судейство в проигранном дерби с ЦСКА
Капитан «Спартака» Георгий Джикия подвёл итоги матча 25-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).
Metaratings вчера в 17:08
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган разозлил поклонников новым видео с дочкой
Экспресс газета 00:56
Космос
Парад планет увидят жители Самарской области
Парад планет увидят жители всей Земли.
ГТРК Самара вчера в 23:44
Экономика
Число миллиардеров в мире выросло до рекордного уровня
Согласно исследованию, в 2019 году в мире насчитывалось 2825 миллиардеров, что на 221, или на 8,5%, больше, чем годом ранее.
РБК вчера в 15:24
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК вчера в 03:08
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru вчера в 06:27
Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости вчера в 10:29
Общество
Депутат попросил вице-мэра Ракову объяснить ее гардероб на 15 млн рублей. Ему посоветовали почитать сайт мэрии
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин отправил вице-мэру по вопросам социального развития Анастасии Раковой обращение, в котором спросил, соответствует ли действительности информация о том, что в ее гардеробе есть вещи на 15 миллионов рублей.
Дождь вчера в 10:10