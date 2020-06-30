Энергетика
Газета.Ru«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
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с чего всё началось
«С удовлетворением информирую, что получил подтверждение того, что деньги от «Газпром экспорт» уже находятся на нашем счету», — написал глава PGNIG Ежи Квечиньский в Twitter.RT на русском02:45
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Политика
Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru 05:28
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
Песков рассказал, примет ли Путин участие в розыгрыше «Миллион призов»
Президент России Владимир Путин не примет участие в розыгрыше бонусов по программе «Миллион призов», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в среду, 1 июля, вскоре после того, как российский лидер проголосовал по поправкам к Конституции и получил возможность стать участником программы.
Вечерняя Москва 06:42
Общество
Явка на голосовании по Конституции превысила 57,4%
Явка на общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию России по состоянию на 12.00 мск составила 57,43%.
Взгляд.ру 06:10
Армия и оружие
Военные России и Турции провели патрулирование трассы М-4 в Сирии
«В Идлибской зоне деэскалации состоялось очередное, 18-е по счету совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4, которая связывает города Алеппо и Латакия», — говорится в сообщении.
ФАН 06:00
Общество
Названа причина разрушения межкорейского офиса связи в КНДР
Ранее, 16 июня, Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что межкорейский офис связи полностью разрушен.
Известия вчера в 19:22
Технологии
Discord перестанет быть платформой только для геймеров
Игромания.ру вчера в 13:47
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович получила угрозы после слухов о романе с Прилучным
Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович была замечена на прогулке с Павлом Прилучным, который недавно развелся со своей женой Агатой Муцениеце.
CT news 06:08
Общество
Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров
Известия вчера в 17:03
Общество
«Эхо Москвы» потребовало наказать избившего журналиста полицейского
Корреспонденты радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге» выступили в поддержку журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля, которому полицейский сломал руку на избирательном участке.
News.ru 07:03
Экономика
PayPal с августа прекращает внутренние переводы в России
"Новая бизнес-модель предусматривает прекращение внутренних переводов электронных денежных средств между пользователями PayPal в России", - указывается в письме.
ТАСС вчера в 12:43
Происшествия
В Ростове-на-Дону на набережной столкнулись два теплохода
"Утром на набережной столкнулись два корабля", — подписал автор видеоролик. https: / / www.instagram.com / p / CCF6jxpKzjZ / ИА REGNUM пока не располагает официальным комментарием по данному факту.
REGNUM 04:26
Футбол
Вторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавируса
В российской Премьер-лиге (РПЛ) объявили об отмене матча 25-го тура чемпионата России между "Оренбургом" и "Уралом" на фоне пандемии коронавируса.
Российская газета 05:17
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Экономика
В Челябинской области с 1 июля выросли тарифы на услуги ЖКХ
В Челябинской области с 1 июля повысились тарифы на коммунальные услуги.
Челябинск Сегодня 05:45
Футбол
Барселона — Атлетико 2:2
РИА Новости вчера в 17:25
Общество
В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви
Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru вчера в 17:43
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Футбол
«Сельта» продлила контракт со Смоловым до конца сезона
30 июня истекал срок аренды футболиста, однако пресс-служба испанского ФК сообщила, что "Сельта" продлила контракт со Смоловым до фактического конца сезона.
Версия.Инфо 04:00
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, по которому с 1 октября 2020 года оклады силовиков и военных вырастут на 3%. Постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Известия вчера в 17:34
Игры
Версия Death Stranding для ПК получит «разгрузочную» технологию Nvidia
Токио, 1 июля 2020, 09:16 — REGNUM Версия игры Death Stranding японского геймдизайнера Хидео Кодзимы для ПК получит поддержку технологии DLSS 2.0 компании Nvidia.
REGNUM 02:16
Энергетика
Посол Белоруссии заявил о понимании в вопросе цен на газ с Россией
Белорусский посол в Москве Владимир Семашко заявил, что Белоруссии и России удалось прийти к взаимопониманию в вопросе формирования единого рынка газа и преодоления споров по цене на этот ресурс.
Газета.Ru 06:59
Культура
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме
В фильме присутствует эротическая сцена с участием актрисы Кристины Асмус. В фильме Асмус раздевается во время видеочата с китобоями.
Evo-rus.com вчера в 08:21
Здоровье
Коронавирус в России : темпы роста больных упали до 1% в день
Новый рекорд За сутки количество больных ковидом увеличилось на 6693 человека. Это ровно на один процент больше, чем днем ранее.
Отдых в России вчера в 03:42
Политика
Путин обратится к россиянам перед днем голосования по поправкам
Сегодня, 30 июня, в предпоследний день голосования по поправкам в Конституцию Владимир Путин выступит с обращением к россиянам, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Челябинск Сегодня вчера в 05:59
Авто
Hyundai Motor начала в Петербурге строительство завода двигателей
"Не возникает сомнений в том, что первые силовые агрегаты будут выпущены на этом заводе в октябре следующего года", - заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, который посетил торжественное мероприятие в честь начала строительства.
Новые автомобили вчера в 08:07
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Известия 29 июня в 15:44
Общество
Дистанционное обучение 1 сентября стартует в 14 регионах
26 июня Минпросвещения опубликовало постановление правительства, в котором сказано, что в ряде регионов с 1 сентября планируется запустить эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды в школах и колледжах.
News.ru 06:07