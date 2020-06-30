с чего всё началось

"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.

Политика Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе. 412

Политика Песков рассказал, примет ли Путин участие в розыгрыше «Миллион призов» Президент России Владимир Путин не примет участие в розыгрыше бонусов по программе «Миллион призов», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в среду, 1 июля, вскоре после того, как российский лидер проголосовал по поправкам к Конституции и получил возможность стать участником программы. 1

Общество Явка на голосовании по Конституции превысила 57,4% Явка на общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию России по состоянию на 12.00 мск составила 57,43%.

Армия и оружие Военные России и Турции провели патрулирование трассы М-4 в Сирии «В Идлибской зоне деэскалации состоялось очередное, 18-е по счету совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4, которая связывает города Алеппо и Латакия», — говорится в сообщении.

Общество «Эхо Москвы» потребовало наказать избившего журналиста полицейского Корреспонденты радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге» выступили в поддержку журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля, которому полицейский сломал руку на избирательном участке. 6

Происшествия В Ростове-на-Дону на набережной столкнулись два теплохода "Утром на набережной столкнулись два корабля", — подписал автор видеоролик. https: / / www.instagram.com / p / CCF6jxpKzjZ / ИА REGNUM пока не располагает официальным комментарием по данному факту. 7

Политика Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы. 1,9K

Футбол «Сельта» продлила контракт со Смоловым до конца сезона 30 июня истекал срок аренды футболиста, однако пресс-служба испанского ФК сообщила, что "Сельта" продлила контракт со Смоловым до фактического конца сезона. 1

Общество Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, по которому с 1 октября 2020 года оклады силовиков и военных вырастут на 3%. Постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. 5,7K

Игры Версия Death Stranding для ПК получит «разгрузочную» технологию Nvidia Токио, 1 июля 2020, 09:16 — REGNUM Версия игры Death Stranding японского геймдизайнера Хидео Кодзимы для ПК получит поддержку технологии DLSS 2.0 компании Nvidia. 1

Энергетика Посол Белоруссии заявил о понимании в вопросе цен на газ с Россией Белорусский посол в Москве Владимир Семашко заявил, что Белоруссии и России удалось прийти к взаимопониманию в вопросе формирования единого рынка газа и преодоления споров по цене на этот ресурс. 107

Культура Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме В фильме присутствует эротическая сцена с участием актрисы Кристины Асмус. В фильме Асмус раздевается во время видеочата с китобоями. 335

Здоровье Коронавирус в России : темпы роста больных упали до 1% в день Новый рекорд За сутки количество больных ковидом увеличилось на 6693 человека. Это ровно на один процент больше, чем днем ранее.

Политика Путин обратится к россиянам перед днем голосования по поправкам Сегодня, 30 июня, в предпоследний день голосования по поправкам в Конституцию Владимир Путин выступит с обращением к россиянам, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. 7,1K

Авто Hyundai Motor начала в Петербурге строительство завода двигателей "Не возникает сомнений в том, что первые силовые агрегаты будут выпущены на этом заводе в октябре следующего года", - заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, который посетил торжественное мероприятие в честь начала строительства. 101