Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Газпром» перечислил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд

Выплаченные "Газпромом" "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража $2,9 млрд уже поступили на счет получателя, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он также назвал произошедшее - выплату суммы и отказ сторон от взаимных претензий Москвы и Киева - общегосударственной украинской победой.
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«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем

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Комсомольская правда28 декабря в 01:47

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РИА Новости27 декабря в 16:48

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«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда

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Вентиль благоразумия. Почему «Газпром» пошел на уступки в газовом споре с Украиной

Новая газетавчера в 09:26

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