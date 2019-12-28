Экономика
Газета.Ru«Газпром» перечислил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд
Выплаченные "Газпромом" "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража $2,9 млрд уже поступили на счет получателя, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он также назвал произошедшее - выплату суммы и отказ сторон от взаимных претензий Москвы и Киева - общегосударственной украинской победой.
Читать в источнике
Оценить2192
Подробнее о событии
Показать все источники
«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем
Интерфакс27 декабря в 11:46
Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» 2,9 млрд долларов
Комсомольская правда28 декабря в 01:47
Вентиль благоразумия. Почему «Газпром» пошел на уступки в газовом споре с Украиной
Новая газетавчера в 09:26
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:40, Ашберн
Театры
Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков
Армия и оружие
В МИД Ирана назвали удары США в Ираке терроризмом
Ранее в Пентагоне заявили, что США нанесли удары по пяти объектам движения "Катаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки по иракским базам".
Хоккей
Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился
Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.
Футбол
«Краснодар» вернул Сорокина из аренды в «Рубине»
В начале сентября «Краснодар» выкупил у «Рубина» права на футболиста, после чего 24-летний Сорокин выступал за казанцев на правах аренды.
Гаджеты
В России начались продажи смартфона за 6 тысяч рублей с большим экраном и NFC
В России стартовали продажи смартфона Digma Citi 609, относящегося к бюджетному классу. Модель оценивается в 5 990 рублей.
Общество
«Медуза»: дело против одного из основателей рунета Солдатова возбудили по заявлению чиновника Кремля
Уголовное дело против бывшего замминистра связи и одного из основателей рунета Алексея Солдатова возбудили по заявлению одного из кремлевских чиновников, сообщает «Медуза».
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, снятое на месте ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области.
Единоборства
Кадыров пообещал уложить Александра Емельяненко одним ударом
Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его.
Культура
Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»
Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
Авто
Маск пообещал добавить приложение Disney+ в компьютеры автомобилей Tesla
Автокинотеатр от Илона Маска: в Tesla появятся приложения YouTube и Netflix В сентябре этого года Tesla обновила программное обеспечение V10, добавив в компьютеры своих машин приложения Netflix и YouTube, а также обучающие видеоматериалы для автомобиля.
Происшествия
МВД завершило следствие по делу аспиранта МГУ Азата Мифтахова
Следствие по делу аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, которого подозревают в хулиганстве по мотивам политической ненависти, завершилось.
Происшествия
В МВД Казахстана назвали новую версию авиакатастрофы в Алма-Ате
Одной из версий причин авиакатастрофы в пятницу близ Алма-Аты, по мнению следствия, могла быть ошибка навигационных служб, сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.
Кино
Составлен список фильмов для просмотра в новогодние праздники
Обозреватель британской газеты Independent Александра Поллард составила топ-20 фильмов, которые стоит посмотреть в новогодние праздники.
Общество
Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Происшествия
Банду черных риелторов обезвредили в Москве
Банду обезвредили, в отношении ее членов возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Гаджеты
В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2
В сети опубликованы инсайдерские фото нового смартфона от корпорации Apple. Этот смартфон может стать преемником iPhone SE.
Экономика
Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры
Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
Шоу-бизнес
Бузова улетела в Куршевель на Новый год вместе с Манукяном
Телезвезда Ольга Бузова улетела в новогодний отпуск вместе с рэп-исполнителем Давидом Манукяном.
Политика
Грызлов рассказал об обещании Киева в отношении освобожденных пленных
Украинские власти пообещали не преследовать освобожденных в результате обмена удерживаемыми лицами с провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, сообщил представитель России в контактной группе Борис Грызлов.
Политика
В Донбассе начался обмен пленными
Происшествия
Два человека погибли во время стрельбы в церкви в Техасе
Два человека погибли и еще один находится в критическом состоянии после стрельбы, произошедшей в церкви города Уайт-Сеттлмент, штат Техас.
Общество
Исследование выявило, где в России пьют больше шампанского в Новый год
По данным статистики, лидером по потреблению в Новый год шампанского стал Ненецкий автономный округ, где в среднем каждый взрослый выпивает примерно 4,3 бокала.
Политика
Захарова пообещала «комплексный ответ» притесняющим Sputnik в Эстонии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ препятствующим работе Sputnik в Эстонии будет «комплексным и интересным».
Происшествия
Сослуживец рядового Шамсутдинова признал вину в дедовщине
Расследование уголовного дела о дедовщине в забайкальской воинской части, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов в октябре открыл стрельбу по своим сослуживцам, завершено.
Армия и оружие
Экспортный вариант истребителя МиГ-35 получит новую кабину
Экспортный вариант МиГ-35 отличается измененной геометрией планера и обновленной системой бортового радиолокационного оборудования.
Политика
РПЦ назвала циничным закон о свободе вероисповедания в Черногории
Закон о свободе вероисповедания в Черногории выглядит как «циничный удар» по церкви, говорится в Патриаршем и Синодальном послании Русской православной церкви (РПЦ).
Футбол
Глушаков пообещал «попылить» на высоком уровне еще не один год
Полузащитник грозненского футбольного клуба "Ахмат" Денис Глушаков заявил, что планирует выступать на высоком уровне еще несколько лет, отметив, что у него осталось много сил и амбиций.
Политика
На какие проекты в РФ американский фонд потратил около $1 млн в 2019 году
В 2019 году американский Национальный фонд в поддержку демократии* (NED) выделил около $1 млн на проекты в России.
Общество
В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».