План вакцинации населения против гриппа утвердили в Подмосковье

Минздрав Московской области утвердил план вакцинации против гриппа населения на 2020 года с охватом не менее 60% от численности региона и не менее 75% от численности местных жителей, находящихся в гриппах риска, сообщает пресс-служба ведомства.