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Газета.Ru
Газета.Ru

«Газпром» перечислил Польше 100 млрд рублей по решению арбитража

"Газпром" перечислил польской PGNiG 100 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на начальника финансово-экономического департамента российской компании Александра Иванникова. Он пояснил, что средства были переведены по решению Стокгольмского арбитража.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

«Газпром» перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению арбитража

"Газпром" перечислил польской энергетической компании PGNiG 100 млрд рублей по решению Стокгольмского арбитража, но это не влияет на процесс обжалования этого решения.
ТАСС11:24
Подробнее о событии
РБК

В «Газпроме» исключили влияние выплаты PGNiG на позицию при обжаловании

РБК15:14
Московский Комсомолец

«Газпром» прокомментировал выплату 100 млрд рублей Польше

Московский Комсомолец13:28
Российская газета

«Газпром» перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению суда

Российская газета11:27
РИА Новости

«Газпром» прокомментировал выплату ста миллиардов рублей Польше

РИА Новости13:02
ТАСС

«Газпром» перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению арбитража

ТАСС11:24
News.ru

«Газпром» перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению арбитража

News.ru10:56
Lenta.ru

«Газпром» продолжит судиться с Польшей

Lenta.ru10:32

Сирия новости 30 августа 22.30: в САР выявили 75 новых случаев коронавируса

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