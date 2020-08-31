«Газпром» перечислил Польше 100 млрд рублей по решению арбитража
Смотрите также
Фургал отказался от досудебной сделки со следствием
Танк Т-90М «Прорыв» назван самым красивым в мире
Валерий Блюменкранц и Анна Левченко вступили в брак
Приехавшего из Польши главу католиков Белоруссии не пустили в страну
Попова допустила возвращение школ к дистанционному обучению
Ефремов признался, что выпил бутылку водки перед ДТП на Садовом кольце
Минздрав назвал сроки начала массовой вакцинации от COVID-19
Лукашенко уволил посла в Испании, призывавшего пересчитать голоса
«Газпром» перечислил Польше 100 млрд рублей по решению арбитража
Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году
Власти Башкирии обратятся в суд для возвращения акций БСК
Российский Су-27 перехватил военные самолеты над Балтийским морем
Лукашенко запретили въезд в Эстонию, Латвию и Литву
Наследники Цоя попросили Путина не допустить выхода фильма Учителя
В ФБК сообщили об изъятии техники у съемочной группы в Татарстане
В Германии объяснили упоминание имени Путина на протестах в Берлине
"Газпром" перечислил польской PGNiG 100 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на начальника финансово-экономического департамента российской компании Александра Иванникова. Он пояснил, что средства были переведены по решению Стокгольмского арбитража.В источнике
С чего всё началось
«Газпром» перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению арбитража
"Газпром" перечислил польской энергетической компании PGNiG 100 млрд рублей по решению Стокгольмского арбитража, но это не влияет на процесс обжалования этого решения.
ТАСС11:24
Подробнее о событии