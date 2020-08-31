«Газпром» перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению суда
Смотрите также
Ефремов признался, что выпил бутылку водки перед ДТП на Садовом кольце
Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой
The Weeknd получил главную премию MTV Video Music Awards 2020
Обновление Windows 10 убило работу ноутбуков Lenovo
Более 40% российских компаний не смогут заплатить налоги в бюджет
В Москве подросток выстрелил в сверстника на детской площадке
В Германии объяснили, почему демонстранты скандировали «Путин»
Лукашенко запретили въезд в Эстонию, Латвию и Литву
В Италии зафиксировали рекордное падение ВВП с 1995 года
Огромная змея заползла в рот уснувшей жительнице Дагестана
Партия президента победила на парламентских выборах в Черногории
Актер Дмитрий Певцов госпитализирован с воспалением легких
Уголовное дело возбуждено после избиения активиста Егора Жукова
Ефремов признался, что выпил бутылку водки перед ДТП на Садовом кольце
Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году
МИД Белоруссии назвал поспешными шагами санкции стран Балтии
Минздрав назвал сроки начала массовой вакцинации от COVID-19
В Германии объяснили, почему демонстранты скандировали «Путин»
Московское «Динамо» сыграет с тбилисским «Локомотивом» в Лиге Европы
Дзюба рассказал об улаженном конфликте с Соболевым
В 11 регионах России иммунитет к коронавирусу достиг уровня 20%
Партия президента победила на парламентских выборах в Черногории
Минздрав повторно зарегистрировал препарат «Фризиум»
Наследники Цоя попросили Путина не допустить выхода фильма Учителя о лидере «Кино»
Польская компания PGNiG получила от "Газпрома" 100 млрд рублей по решению Стокгольмского арбитража, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы финансово-экономического департамента российской компании Александра Иванникова.В источнике
С чего всё началось
«Газпром» перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению арбитража
"Газпром" перечислил польской энергетической компании PGNiG 100 млрд рублей по решению Стокгольмского арбитража, но это не влияет на процесс обжалования этого решения.
ТАСС10:41
Подробнее о событии