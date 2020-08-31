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Российская газета
Российская газета

«Газпром» перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению суда

Польская компания PGNiG получила от "Газпрома" 100 млрд рублей по решению Стокгольмского арбитража, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы финансово-экономического департамента российской компании Александра Иванникова.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

«Газпром» перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению арбитража

"Газпром" перечислил польской энергетической компании PGNiG 100 млрд рублей по решению Стокгольмского арбитража, но это не влияет на процесс обжалования этого решения.
ТАСС10:41
Подробнее о событии
РИА Новости

«Газпром» прокомментировал выплату ста миллиардов рублей Польше

РИА Новости13:02
Lenta.ru

«Газпром» продолжит судиться с Польшей

Lenta.ru10:32
ИА Красная Весна

«Газпром» перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению арбитража

ИА Красная Весна11:22
ФАН

«Газпром» выплатил польской PGNiG 100 млрд рублей

ФАН10:58
News.ru

«Газпром» перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению арбитража

News.ru10:56
ТАСС

«Газпром» перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению арбитража

ТАСС10:41
Российская газета

«Газпром» перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению суда

Российская газета11:27

Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
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Forbes: всплывшая у Аляски «российская» подлодка принадлежит США

Эксперты Forbes проанализировали фото якобы российской подводной лодки К-186 "Омск", вышедшей на поверхность у берегов Аляски на прошлой неделе, и пришли к выводу, что на самом деле это была атомная субмарина Flight-II типа Los Angeles Военно-морских сил США.
Газета.Ru12:00
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