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Российская газета
Российская газета

«Газпром» перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению суда

Польская компания PGNiG получила от "Газпрома" 100 млрд рублей по решению Стокгольмского арбитража, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы финансово-экономического департамента российской компании Александра Иванникова.В источнике
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ТАСС

«Газпром» перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению арбитража

"Газпром" перечислил польской энергетической компании PGNiG 100 млрд рублей по решению Стокгольмского арбитража, но это не влияет на процесс обжалования этого решения.
ТАСС10:41
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ФАН

«Газпром» выплатил польской PGNiG 100 млрд рублей

ФАН10:58
Российская газета

«Газпром» перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению суда

Российская газета11:27
ИА Красная Весна

«Газпром» перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению арбитража

ИА Красная Весна11:22
РИА Новости

«Газпром» прокомментировал выплату ста миллиардов рублей Польше

РИА Новости12:30
News.ru

«Газпром» перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению арбитража

News.ru10:56
ТАСС

«Газпром» перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению арбитража

ТАСС10:41
Lenta.ru

«Газпром» продолжит судиться с Польшей

Lenta.ru10:32

Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
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Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию

Ранее российский президент в интервью телеканалу "Россия 1" сообщил, что по запросу белорусского лидера Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости.
РИА Новости03:42
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16 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Королёве за выходные

За минувшие выходные в Королёве выявлено 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего по состоянию на 31 августа в городском округе зафиксировано 3 197 случаев заболевания COVID-19, говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.
Спутник (Королев)06:36
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