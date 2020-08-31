«Газпром» перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению суда
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«Газпром» перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению суда
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Польская компания PGNiG получила от "Газпрома" 100 млрд рублей по решению Стокгольмского арбитража, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы финансово-экономического департамента российской компании Александра Иванникова.В источнике
С чего всё началось
«Газпром» перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению арбитража
"Газпром" перечислил польской энергетической компании PGNiG 100 млрд рублей по решению Стокгольмского арбитража, но это не влияет на процесс обжалования этого решения.
ТАСС10:41
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