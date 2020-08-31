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Российская газета
Российская газета

«Газпром» перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению суда

Польская компания PGNiG получила от "Газпрома" 100 млрд рублей по решению Стокгольмского арбитража, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы финансово-экономического департамента российской компании Александра Иванникова.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

«Газпром» перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению арбитража

"Газпром" перечислил польской энергетической компании PGNiG 100 млрд рублей по решению Стокгольмского арбитража, но это не влияет на процесс обжалования этого решения.
ТАСС10:41
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Московский Комсомолец

«Газпром» прокомментировал выплату 100 млрд рублей Польше

Московский Комсомолец13:28
Царьград

Выплата штрафа Польше ничего не значит. «Газпром» намерен отсудить у PGNiG «стокгольмские» миллиарды

Царьград13:26
РИА Новости

«Газпром» прокомментировал выплату ста миллиардов рублей Польше

РИА Новости13:02
Российская газета

«Газпром» перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению суда

Российская газета11:27
News.ru

«Газпром» перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению арбитража

News.ru10:56
ТАСС

«Газпром» перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению арбитража

ТАСС10:41
Lenta.ru

«Газпром» продолжит судиться с Польшей

Lenta.ru10:32

Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
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Сын Цоя подтвердил факт обращения к Путину из-за фильма Учителя

Александр Цой, сын Виктора Цоя, подтвердил "Газете.Ru", что он безусловно разделяет тезисы, изложенные в письме к президенту Владимиру Путину, которого просят не допустить выхода в свет фильма Алексея Учителя о лидере группы "Кино".
Газета.Ru13:30
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