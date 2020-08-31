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Российская газета
Российская газета

«Газпром» перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению суда

Польская компания PGNiG получила от "Газпрома" 100 млрд рублей по решению Стокгольмского арбитража, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы финансово-экономического департамента российской компании Александра Иванникова.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

«Газпром» перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению арбитража

"Газпром" перечислил польской энергетической компании PGNiG 100 млрд рублей по решению Стокгольмского арбитража, но это не влияет на процесс обжалования этого решения.
ТАСС10:41
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Российская газета

«Газпром» перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению суда

Российская газета11:27
Московский Комсомолец

«Газпром» прокомментировал выплату 100 млрд рублей Польше

Московский Комсомолец13:28
РИА Новости

«Газпром» прокомментировал выплату ста миллиардов рублей Польше

РИА Новости13:02
РЕН ТВ

В «Газпроме» прокомментировали выплату 100 млрд рублей польской PGNiG

РЕН ТВ13:52
News.ru

«Газпром» перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению арбитража

News.ru10:56
ТАСС

«Газпром» перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению арбитража

ТАСС10:41
Lenta.ru

«Газпром» продолжит судиться с Польшей

Lenta.ru10:32

Уоррен Баффет покупает японские акции: каковы перспективы

Токио, 31 августа 2020, 08:12 — REGNUM Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway, главой которой является инвестор-миллиардер Уоррен Баффетт, 30 августа заявила, что приобрела чуть более 5% акций пяти крупнейших японских компаний, сообщает информационное агентство Kyodo.
REGNUM01:12
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ВОЗ поддержала открытие стран после карантина

Всемирная организация здравоохранения поддерживает открытие стран после карантина, однако важно соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить катастрофы, заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости12:55