30 сентября 2021 года председатель комиссии по защите детей от деструктивного контента при ведомстве Андрей Цыганов сообщил «Известиям», что предложение признать экстремистскими ЛГБТ, радикальный феминизм и идеологию чайлдфри не является позицией Роскомнадзора.
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном разъяснил, что законопроекта по признанию самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) не существует, а есть лишь инициатива.