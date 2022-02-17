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«Газпром» переплатил Украине 53 миллиона долларов за транзит газа в январе

В январе «Газпром» прокачал через украинскую газотранспортную систему (ГТС) 1,6 миллиарда кубометров газа, то есть 53,7 миллиона кубометров в сутки.
Lenta.ru
Однако по действующему контракту «Газпром» обязуется
 поставлять 109 кубометров газа в сутки.
Народные новости
Эксперты Vygon Consulting отмечают, что в феврале средняя прокачка возросла до 78 миллионов кубометров в сутки, что тоже означает переплату, но уже в полтора раза.
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На этом фоне с 1 января по 15 февраля экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья, в первую очередь в Европу, рухнул на 35,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.
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