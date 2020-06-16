Энергетика
Интерфакс«Газпром» перестал раскрывать информацию о поставках газа в ДНР и ЛНР
"Газпром" впервые прекратил раскрывать информацию об объемах поставок газа в самопровозглашенные республики Донбасса ДНР и ЛНР, пишет во вторник "Коммерсантъ", анализируя отчетность российской компании; издание полагает, что монополия нашла новую юридическую схему для снабжения газом ДНР и ЛНР.
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с чего всё началось
«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР «Газпром» впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в непризнанные республики ДНР и ЛНР как поставки на Украину.Коммерсантъвчера в 15:19
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Происшествия
Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым
Российская газета 04:05
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Общество
Все заместители главреда «Ведомостей» заявили об увольнении
Все пять заместителей главного редактора газеты «Ведомости» объявили об увольнении в связи с назначением на пост главного редактора Андрея Шмарова.
Известия вчера в 08:14
Происшествия
В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Говорит Москва вчера в 10:00
Происшествия
Представитель чеченской диаспоры сравнил события в Дижоне и отпор народа России
Шамиль Албаков, бывший председатель Ассоциации кавказцев в Страсбурге, глава пресс-службы Ассамблеи чеченцев Европы, сравнил ситуацию во французском Дижоне с отпором чеченцев России.
Lenta.ru 11:10
Политика
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РБК вчера в 12:45
Экономика
Rusal ответил на предложение Потанина ограничить дивиденды «Норникеля»
Компания Rusal ответила на предложение главы «Норильского никеля» Владимира Потанина отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году после аварии, закончившейся разливом топлива под Норильском.
РБК 10:02
Происшествия
В Назрани в перестрелке погибли четыре человека
В Назрани в перестрелке погибли четыре человека, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
РИА Новости 09:47
Армия и оружие
На границе с Китаем погибли трое военных Индии
Российская газета 07:11
Происшествия
СК завел дело из-за ЧП в Норильске против инспектора Ростехнадзора
Следственный комитет (СК) возбудил еще одно уголовное дело после аварии на норильской ТЭЦ-3, результатом которой стал разлив более 21 тыс. т дизельного топлива.
РБК 11:15
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Общество
Мурашко предположил, что полный отказ от ограничений из-за коронавируса возможен в феврале
Полностью отказаться от ограничений, введенных из-за коронавируса, можно будет в феврале 2021 года, предполагает глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
ТАСС 11:49
Политика
Парламент Армении одобрил арест лидера оппозиции
Большинство депутатов во вторник проголосовали за удовлетворение ходатайства генерального прокурора Армении Артура Давтяна об аресте депутата парламента, лидера оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.
РБК 11:36
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru вчера в 20:35
Общество
В Москве объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары
В Москве выпустили штормовое предупреждение из-за аномальной жары.
Комсомольская правда 08:15
Авто
Nissan представил новый кроссовер Nissan X-Trail
Nissan официально представил новый X-Trail.
Тарантас Ньюс вчера в 11:15
Гаджеты
AMD представила процессоры Ryzen 3000XT
Компания AMD анонсировала три новых процессора третьего поколения для настольных PC: AMD Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT.
Игромания.ру 11:39
Фигурное катание
Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности.
Газета.Ru 11:45
Общество
Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля
Оставшиеся ограничения, которые были введены в Москве для борьбы с распространением коронавируса, не снимут раньше середины июля.
ТАСС 11:18
Общество
СФ предложил расширить выплату в 10 тысяч рублей на детей до 18 лет
Совет Федерации предложил правительству России увеличить возраст тех детей, которым положена единовременная выплата, до 18 лет.
Известия 11:49
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Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото
Российский музыкант Леонид Агутин объяснил подписчикам, почему лидер группы «Любэ» выглядит «нездоровым» на новом совместном фото, опубликованном певцом в Instagram.
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Путин проведет полноформатную прямую линию после 1 июля
По заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российский лидер Владимир Путин не намерен перед запланированным на 1 июля голосованием по поправкам к конституции проводить мини-прямую линию с россиянами, передает ТАСС.
Инфорос 06:44
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 10:05
Фигурное катание
Плющенко назначили тренером сборной России
Дважды завоевывавший золотые медали на Олимпийских играх Евгений Плющенко получил статус тренера национальной сборной по фигурному катанию.
Ореанда-Новости 14 июня в 14:20
Технологии
Еврокомиссия начала антимонопольные расследования в отношении Apple
"Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование, чтобы оценить, не нарушают ли правила Apple для разработчиков приложений по распространению приложений через App Store правила ЕС", — отмечается в пресс-релизе ЕК.
ПРАЙМ 08:42
Культура
На Новодевичьем кладбище нашли самый дорогой памятник
Эксперты нашли самый дорогой памятник среди тех, что находятся на Новодевичьем кладбище.
Discover24 05:56
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском вчера в 07:20
Игры
Состоялся релиз Desperados III и Disintegration
Disintegration – дебютная игра независимой студии V1 Interactive, основанной Маркусом Лехто, одним из создателей Halo.
Srnsk 11:24
Экономика
Путин поручил найти сорвавших строительство КОС «Южные» мошенников
Президент России Владимир Путин, узнав от губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова о пропаже двухмиллиардного аванса для строительства канализационных очистных сооружений «Южные», поставил свою визу на документе: «Мошенников надо найти, но КОС нужно строить».
Примечания 07:06