«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР «Газпром» впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в непризнанные республики ДНР и ЛНР как поставки на Украину.

с чего всё началось

"Газпром" впервые прекратил раскрывать информацию об объемах поставок газа в самопровозглашенные республики Донбасса ДНР и ЛНР, пишет во вторник "Коммерсантъ", анализируя отчетность российской компании; издание полагает, что монополия нашла новую юридическую схему для снабжения газом ДНР и ЛНР.

«Газпром» перестал раскрывать информацию о поставках газа в ДНР и ЛНР

Общество Все заместители главреда «Ведомостей» заявили об увольнении Все пять заместителей главного редактора газеты «Ведомости» объявили об увольнении в связи с назначением на пост главного редактора Андрея Шмарова. 316

Происшествия Представитель чеченской диаспоры сравнил события в Дижоне и отпор народа России Шамиль Албаков, бывший председатель Ассоциации кавказцев в Страсбурге, глава пресс-службы Ассамблеи чеченцев Европы, сравнил ситуацию во французском Дижоне с отпором чеченцев России.

Политика Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля. 669

Экономика Rusal ответил на предложение Потанина ограничить дивиденды «Норникеля» Компания Rusal ответила на предложение главы «Норильского никеля» Владимира Потанина отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году после аварии, закончившейся разливом топлива под Норильском. 1

Общество Стали известны отменившие парад Победы российские города Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса. 2,3K

Общество Мурашко предположил, что полный отказ от ограничений из-за коронавируса возможен в феврале Полностью отказаться от ограничений, введенных из-за коронавируса, можно будет в феврале 2021 года, предполагает глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Политика Парламент Армении одобрил арест лидера оппозиции Большинство депутатов во вторник проголосовали за удовлетворение ходатайства генерального прокурора Армении Артура Давтяна об аресте депутата парламента, лидера оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. 12

Гаджеты AMD представила процессоры Ryzen 3000XT Компания AMD анонсировала три новых процессора третьего поколения для настольных PC: AMD Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT.

Фигурное катание Липницкая подтвердила слухи о своей беременности Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности.

Общество СФ предложил расширить выплату в 10 тысяч рублей на детей до 18 лет Совет Федерации предложил правительству России увеличить возраст тех детей, которым положена единовременная выплата, до 18 лет.

Шоу-бизнес Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото Российский музыкант Леонид Агутин объяснил подписчикам, почему лидер группы «Любэ» выглядит «нездоровым» на новом совместном фото, опубликованном певцом в Instagram. 6

Политика Путин проведет полноформатную прямую линию после 1 июля По заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российский лидер Владимир Путин не намерен перед запланированным на 1 июля голосованием по поправкам к конституции проводить мини-прямую линию с россиянами, передает ТАСС. 443

Общество Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка. 4

Фигурное катание Плющенко назначили тренером сборной России Дважды завоевывавший золотые медали на Олимпийских играх Евгений Плющенко получил статус тренера национальной сборной по фигурному катанию. 10

Технологии Еврокомиссия начала антимонопольные расследования в отношении Apple "Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование, чтобы оценить, не нарушают ли правила Apple для разработчиков приложений по распространению приложений через App Store правила ЕС", — отмечается в пресс-релизе ЕК. 8

Происшествия В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов. 873

Игры Состоялся релиз Desperados III и Disintegration Disintegration – дебютная игра независимой студии V1 Interactive, основанной Маркусом Лехто, одним из создателей Halo.