«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР «Газпром» впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в непризнанные республики ДНР и ЛНР как поставки на Украину.

с чего всё началось

"Газпром" впервые прекратил раскрывать информацию об объемах поставок газа в самопровозглашенные республики Донбасса ДНР и ЛНР, пишет во вторник "Коммерсантъ", анализируя отчетность российской компании; издание полагает, что монополия нашла новую юридическую схему для снабжения газом ДНР и ЛНР.

«Газпром» перестал раскрывать информацию о поставках газа в ДНР и ЛНР

Политика Песков рассказал о дезинфицирующем тоннеле в резиденции Путина Песков отметил, что подмосковная резиденция стала «основной рабочей базой» президента, и дезинфицирующие тоннели были установлены в самый разгар эпидемии COVID-19. 35

Армия и оружие В компании «Сухой» заявили об экспортной версии истребителя Су-57 Москва, 16 июня 2020, 16:34 — REGNUM В число перспектив развития авиастроительной компании «Сухой» входит серийное производство экспортной версии истребителя пятого поколения Су-57 и выход на мировой рынок боевых беспилотников, сообщается в годовом отчёте компании за 2019 год, опубликованном 16 июня. 36

Армия и оружие Маленькие, но гордые самолеты. Зачем Грузии свои Су-25? В статье Forbes напоминают, что после распада Советского Союза Грузия не смогла поддерживать оставшийся завод в рабочем состоянии, а сейчас не может позволить себе купить несколько самолетов.

Игры На Amazon появилась цена и дата выхода Sony PlayStation 5 Напомним, внешность PlayStation 5 была раскрыта несколько дней назад, когда компания Sony показала две версии консоли, где одна с оптическим приводом, а вторая без него. 8

Происшествия Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс У амфитеатра на Хохловской площади в центре столицы пара занялась сексом на глазах у прохожих, передает НТВ. 35

Шоу-бизнес Пригожин открестился от шикарного дома на Рублевке Продюсер открестился от дорогостоящей покупки, отметив, что содержание столь шикарного объекта недвижимости требует значительных затрат, а «мы люди обеспеченные, но скромные». 102

Политика В Кремле воздержались от оценки слов Кадырова о журналисте Габунии Накануне Кадыров отверг обвинения грузинского журналиста Георгия Габунии в том, что именно по заказу главы Чечни на него было совершено покушение. 150

Шоу-бизнес На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора. 54

Шоу-бизнес Звезда K-Pop Йохан скончался в возрасте 28 лет Южнокорейский певец Йохан (Yohan) скончался в возрасте 28 лет. Гибель артиста подтвердило агентство KJ Music Entertainment.

Политика Минюст США подал в суд на Джона Болтона В суд округа Колумбия поступил иск, поданный Минюстом США к бывшему помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону. 5

Общество В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы. 1K

Фигурное катание Роднина высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России. 14