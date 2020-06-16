Энергетика

ИнтерфаксИнтерфакс«Газпром» перестал раскрывать информацию о поставках газа в ДНР и ЛНР

"Газпром" впервые прекратил раскрывать информацию об объемах поставок газа в самопровозглашенные республики Донбасса ДНР и ЛНР, пишет во вторник "Коммерсантъ", анализируя отчетность российской компании; издание полагает, что монополия нашла новую юридическую схему для снабжения газом ДНР и ЛНР.
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с чего всё началось

«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР

«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР «Газпром» впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в непризнанные республики ДНР и ЛНР как поставки на Украину.
Коммерсантъ15 июня в 15:19

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«Газпром» перестал относить снабжение газом ЛНР и ДНР к поставкам на Украину

ПРАЙМвчера в 08:17

СМИ: «Газпром» придумал новую схему поставок в ДНР и ЛНР

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Интерфаксвчера в 04:24

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Lenta.ruвчера в 02:08

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Коммерсантъ15 июня в 15:19

«Газпром» отчитался о нулевом экспорте газа на Украину

РБКвчера в 04:26
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Общество

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Армия и оружие

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В статье Forbes напоминают, что после распада Советского Союза Грузия не смогла поддерживать оставшийся завод в рабочем состоянии, а сейчас не может позволить себе купить несколько самолетов.
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Происшествия

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