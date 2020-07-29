Общество
Lenta.ru«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
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с чего всё началось
СТИФ входил в группу «Газпрома» по состоянию на 31 марта 2020 г. и упоминался в списке аффилированных компаний, по состоянию на 30 июня он в нем не упоминается.Ведомостивчера в 20:36
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Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц
Известия вчера в 18:14
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
Происшествия
Убийцы сотрудника Росгвардии в Ингушетии похитили его табельное оружие
Дело возбуждено по нескольким статьям уголовного кодекса - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору, хищение оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору.
Российская газета 02:44
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
Шоу-бизнес
Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
Evo-rus.com 02:21
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала видео «оргазма» после расставания с мужем
В конце прошлого месяца Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о грядущем разводе.
StarHit.ru вчера в 10:30
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски поделилась новым фото в бикини собственного бренда
Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски продемонстрировала изделие из новой коллекции собственного бренда купальников Inamorata Woman, разместив откровенный снимок.
Lenta.ru вчера в 03:27
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия 27 июля в 08:46
Общество
Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных.
РИА Новости вчера в 05:49
Происшествия
СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру
Ведомости вчера в 10:49
Общество
РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами
На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 07:35
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве
Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика на юго-востоке Москвы.
ТАСС 02:36
Шоу-бизнес
Пригожин раскритиковал Лозу за слова о высоких гонорарах Лолиты
Аргументы и Факты вчера в 23:24
Общество
Средний чек на набор первоклассника вырос на 55%
Заметнее всего вырос средний чек на пенал. Этот предмет в среднем покупают за 799 рублей, что на 60% дороже прошлого года.
Российская газета 02:27
Политика
Главная конкурентка Лукашенко Тихановская выступила против России
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает интеграцию с нашей страной ненужной.
Дни.ру 27 июля в 15:25
Политика
Украина обратилась в ООН из-за морского парада в Крыму
Коммерсантъ 03:05
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru вчера в 02:21
Общество
YouTube заблокировал аккаунт консервативного телеканала «Царьград»
YouTube без объяснений заблокировал аккаунт консервативного телеканала "Царьград". Информация об этом на странице канала в Telegram.
Piter.tv вчера в 03:54
Общество
«Ъ»: в России разрабатывают концепцию массового внедрения алкозамков
Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля при выявлении алкоголя в выдыхаемом воздухе.
RT на русском 02:30
Общество
Бизнесом Игоря Букато заинтересовались в ФСБ и ФНС
Президентом ГК «Возрождение» является миллиардер Игорь Букато.
Коммерсантъ вчера в 16:02
Политика
Песков сообщил, что Путин не заразился коронавирусом от Лукашенко
Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что перенес коронавирус "на ногах" и бессимптомно.
Газета.Ru вчера в 13:10
Наука
Новый препарат справился с облысением у мышей за две недели
Ученые обработали участки их тел 2D и 3D-культивированными клетками дермальных сосочков, после чего сравнили результаты с препаратом миноксидил, который применяется для профилактики облысения.
ToDay News Ufa 02:03
Общество
FT: в США назвали возможную стоимость вакцины от коронавируса
Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену на уровне $50-60 за курс прививок, что составляет порядка $25-30 за дозу.
ТАСС вчера в 19:08
Хоккей
«Филадельфия» победила «Питтсбург» в первом матче НХЛ после паузы
МИР 24 вчера в 19:20
Экономика
Регионам выделят более 9 млрд рублей на льготы гражданам по оплате ЖКХ
Согласно распоряжению, "более 9 млрд рублей будет перераспределено между регионами на предоставление льгот гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг".
ТАСС 02:04
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Пенсионеры, которые работали в прошлом году, с 1 августа будут иметь возможность перерасчета пенсий.
Evo-rus.com 03:09
Происшествия
Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи
Известия вчера в 06:07
Общество
Школьница пожаловалась на усталость и умерла от коронавируса во сне
Американская школьница Кимора Линум (Kimora Lynum) умерла от коронавируса во время сна после того, как пожаловалась на усталость.
Lenta.ru 01:39
Общество
Суд снял блокирующий сделку Собчак арест с крабовых компаний
Московский Комсомолец вчера в 23:52