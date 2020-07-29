с чего всё началось

Происшествия Убийцы сотрудника Росгвардии в Ингушетии похитили его табельное оружие Дело возбуждено по нескольким статьям уголовного кодекса - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору, хищение оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору.

Политика AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа. 508

Происшествия Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края. 447

Общество Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных. 168

Общество РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник. 417

Общество Средний чек на набор первоклассника вырос на 55% Заметнее всего вырос средний чек на пенал. Этот предмет в среднем покупают за 799 рублей, что на 60% дороже прошлого года. 92

Общество YouTube заблокировал аккаунт консервативного телеканала «Царьград» YouTube без объяснений заблокировал аккаунт консервативного телеканала "Царьград". Информация об этом на странице канала в Telegram. 361

Общество «Ъ»: в России разрабатывают концепцию массового внедрения алкозамков Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля при выявлении алкоголя в выдыхаемом воздухе. 890

Наука Новый препарат справился с облысением у мышей за две недели Ученые обработали участки их тел 2D и 3D-культивированными клетками дермальных сосочков, после чего сравнили результаты с препаратом миноксидил, который применяется для профилактики облысения. 3