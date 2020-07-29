Общество

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Читать в источнике
Комментировать669
с чего всё началось
СТИФ входил в группу «Газпрома» по состоянию на 31 марта 2020 г. и упоминался в списке аффилированных компаний, по состоянию на 30 июня он в нем
 не упоминается.
Ведомостивчера в 20:36

Подробнее о событии

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком «Академик Черский»

Газета.Ru03:01

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком «Академик Черский»

Известия01:57

Главные новости к утру 29 июля

Коммерсантъ00:02

Трубоукладчик для «Северного потока — 2» перестал принадлежать «Газпрому»

РИА Новости01:15

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:08

РБК: «Газпром» не указал владельца трубоукладчика «Северного потока - 2» среди активов

ТАСС00:21

РБК: «Газпром» не указал в активах владельца «Академика Черского»

RT на русскомвчера в 22:50
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:18, Ашберн
Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц

Известия вчера в 18:14
8
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
949
Происшествия

Убийцы сотрудника Росгвардии в Ингушетии похитили его табельное оружие

Дело возбуждено по нескольким статьям уголовного кодекса - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору, хищение оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору.
Российская газета 02:44
Политика

AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
508
Шоу-бизнес

Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей

По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
Evo-rus.com 02:21
89
Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала видео «оргазма» после расставания с мужем

В конце прошлого месяца Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о грядущем разводе.
StarHit.ru вчера в 10:30
12
Шоу-бизнес

Эмили Ратаковски поделилась новым фото в бикини собственного бренда

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски продемонстрировала изделие из новой коллекции собственного бренда купальников Inamorata Woman, разместив откровенный снимок.
Lenta.ru вчера в 03:27
1
Происшествия

Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия 27 июля в 08:46
447
Общество

Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных.
РИА Новости вчера в 05:49
168
Происшествия

СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру

Ведомости вчера в 10:49
45
Общество

РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами

На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 07:35
417
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве

Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика на юго-востоке Москвы.
ТАСС 02:36
43
Шоу-бизнес

Пригожин раскритиковал Лозу за слова о высоких гонорарах Лолиты

Аргументы и Факты вчера в 23:24
38
Общество

Средний чек на набор первоклассника вырос на 55%

Заметнее всего вырос средний чек на пенал. Этот предмет в среднем покупают за 799 рублей, что на 60% дороже прошлого года.
Российская газета 02:27
92
Политика

Главная конкурентка Лукашенко Тихановская выступила против России

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает интеграцию с нашей страной ненужной.
Дни.ру 27 июля в 15:25
3
Происшествия

Суд приговорил обвиняемого в убийстве челябинского депутата к 11 годам

Известия 03:08
8
Политика

Украина обратилась в ООН из-за морского парада в Крыму

Коммерсантъ 03:05
231
Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru вчера в 02:21
2K
Общество

YouTube заблокировал аккаунт консервативного телеканала «Царьград»

YouTube без объяснений заблокировал аккаунт консервативного телеканала "Царьград". Информация об этом на странице канала в Telegram.
Piter.tv вчера в 03:54
361
Общество

«Ъ»: в России разрабатывают концепцию массового внедрения алкозамков

Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля при выявлении алкоголя в выдыхаемом воздухе.
RT на русском 02:30
890
Общество

Бизнесом Игоря Букато заинтересовались в ФСБ и ФНС

Президентом ГК «Возрождение» является миллиардер Игорь Букато.
Коммерсантъ вчера в 16:02
5
Политика

Песков сообщил, что Путин не заразился коронавирусом от Лукашенко

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что перенес коронавирус "на ногах" и бессимптомно.
Газета.Ru вчера в 13:10
387
Наука

Новый препарат справился с облысением у мышей за две недели

Ученые обработали участки их тел 2D и 3D-культивированными клетками дермальных сосочков, после чего сравнили результаты с препаратом миноксидил, который применяется для профилактики облысения.
ToDay News Ufa 02:03
3
Общество

FT: в США назвали возможную стоимость вакцины от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену на уровне $50-60 за курс прививок, что составляет порядка $25-30 за дозу.
ТАСС вчера в 19:08
288
Хоккей

«Филадельфия» победила «Питтсбург» в первом матче НХЛ после паузы

МИР 24 вчера в 19:20
Экономика

Регионам выделят более 9 млрд рублей на льготы гражданам по оплате ЖКХ

Согласно распоряжению, "более 9 млрд рублей будет перераспределено между регионами на предоставление льгот гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг".
ТАСС 02:04
7
Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Пенсионеры, которые работали в прошлом году, с 1 августа будут иметь возможность перерасчета пенсий.
Evo-rus.com 03:09
1,9K
Происшествия

Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи

Известия вчера в 06:07
250
Общество

Школьница пожаловалась на усталость и умерла от коронавируса во сне

Американская школьница Кимора Линум (Kimora Lynum) умерла от коронавируса во время сна после того, как пожаловалась на усталость.
Lenta.ru 01:39
14
Общество

Суд снял блокирующий сделку Собчак арест с крабовых компаний

Московский Комсомолец вчера в 23:52
8
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное